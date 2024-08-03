Научитесь различать стили интерьера: 5 типов классики дизайна

Французские декоративные стили

Французские стили эпох Людовика XIV, XV и XVI, охватывающие конец 17-го, 18-го и начало 19-го веков, известны своей изящно изготовленной мебелью, сложной резьбой и богатым позолочением.

Асимметрия рококо, изогнутые силуэты и неоклассические элементы, такие как римские боги, лиры, урны и крылатые львы, являются основными чертами французского стиля. Декоративные деревянные рамы и ножки кабриола или фигурные ножки остаются важными элементами элегантного дизайна мебели.

Если видите гнутые ножки - это французский стиль (фото: Википедия)

Ар-деко

Ар-деко, зародившийся во Франции в 1910-х годах, стал одним из самых влиятельных стилей интерьерного дизайна. Этот стиль сочетает промышленные материалы, такие как стекло, пластик и сталь с натуральными материалами, такими как нефрит, серебро и слоновая кость.

Ар-деко характеризуется изящным, декоративным, абстрактным дизайном и геометрическими формами. С его игривым, элегантным и дорогим видом этот стиль был воплощением современности своего времени. Его популярность сохраняется и сегодня, и его можно увидеть во многих домах и постройках начала 20-го века.

Ар-деко - это про геометрию (фото: hommes.studio)

Минимализм

Для достижения минималистического вида нужно придерживаться принципа "меньше - это больше", сводя к минимуму беспорядок и лишние украшения. В минималистическом дизайне пространство играет ключевую роль.

Мебель должна быть простой и незаметной, а чрезмерные узоры и принты - ограниченны. Основной упор делается на текстуры, а скрытые места для хранения должны быть интегрированы в дизайн.

Чем меньше предметов, тем лучше (фото: hommes.studio)

Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, вдохновленный домами Северной Европы, является одним из популярнейших стилей интерьера. Хотя часто его характеризуют как минималистичный, незагроможденный и полностью белый, многие скандинавские дома, особенно датские, включают яркие, игривые цвета и узоры.

Мебель имеет гладкий, скульптурный и функциональный вид с широким использованием более светлой древесины и натуральных текстур, таких как ротанг, шерсть и мех.

Этот стиль ценится за свою простоту и функциональность, без лишних украшений или беспорядка.

В скандинавском стиле есть красивые, четкие линии и много зеленых растений (фото: hommes.studio)

Эклектика и максимализм

Эклектика и максимализм - важные аспекты современных стилей интерьера. Дом в этих стилях сочетает элементы других популярных стилей, создавая новые и интересные комбинации.

Эклектические дома черпают вдохновение из разных стилей и периодов дизайна, часто достигая гармонии. Максималистические же дома придерживаются принципа "больше - это больше", предпочитая яркие цвета, смелые узоры, сильную графику, авангардные формы и выразительные произведения искусства.

Эклектика - это не беспорядок и хаос, а своеобразная гармония противоположностей (фото: hommes.studio)