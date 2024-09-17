Научитесь планировать. Диетолог рассказала, как улучшить рацион

Как улучшить свой рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Юлии Коваль в Instagram.

Диетолог дала основной совет - вы должны научиться планировать ваш рацион, продуктовые корзины и на основе него закупать продукты. Таким образом, у вас всегда будут необходимые продукты в доме, вы не будете ломать голову, что приготовить, вы реже станете переедать или делать перекусы быстрой, сладкой пищей, потому что у вас будет четкое понимание, что сейчас у вас по плану. Воплотив эту привычку, можно автоматически улучшить свое питание и соответственно самочувствие.

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