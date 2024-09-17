Научитесь планировать. Диетолог рассказала, как улучшить рацион
Правильное питание - это основной аспект здорового организма.
Как улучшить свой рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Юлии Коваль в Instagram.
Как улучшить рацион
Диетолог дала основной совет - вы должны научиться планировать ваш рацион, продуктовые корзины и на основе него закупать продукты. Таким образом, у вас всегда будут необходимые продукты в доме, вы не будете ломать голову, что приготовить, вы реже станете переедать или делать перекусы быстрой, сладкой пищей, потому что у вас будет четкое понимание, что сейчас у вас по плану. Воплотив эту привычку, можно автоматически улучшить свое питание и соответственно самочувствие.
Из каких продуктов должен состоять рацион
- Овощи. Разнообразные, разноцветные овощи и не забывайте о зелени. Старайтесь в сутки употреблять 400-600 г, для этого включайте их в каждый прием.
- Фрукты и ягоды до 200-300 г/сут. Не забывайте включать их в рацион, они содержат много витаминов и антиоксидантов, которые крайне необходимы нашему организму.
- Белок. Здесь следует отметить, что это не только белки животного происхождения, к которым все привыкли (яйца, мясо, рыба, субпродукты), но и 50% в рационе должны составлять белки растительного происхождения, богатые клетчаткой (нут, чечевица, горох, грибы)
- Углеводы, из которых акцент делайте на цельнозерновые (разнообразные ц/з крупы и хлеб из ц/з муки)
- Полезные жиры (оливковое масло, авокадо, орехи и семена)
- Кисломолочные продукты 1-2 порции в сутки (5% творог, йогурт без сахара и добавок, кефир 2,5%, сыры мягкие)
Что нужно уменьшить в рационе
- быстрые углеводы (пирожные, конфеты, печенье). Им отличная альтернатива - фрукты и ягоды.
- ультра обработанная еда, колбасные изделия
- Фаст-фуд
- Сладкие газированные напитки и т.д.
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