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Научитесь планировать. Диетолог рассказала, как улучшить рацион

Вторник 17 сентября 2024 10:45
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Научитесь планировать. Диетолог рассказала, как улучшить рацион Фото: Диетолог дала советы по улучшению рациона (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Юлия Коваль

Правильное питание - это основной аспект здорового организма.

Как улучшить свой рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Юлии Коваль в Instagram.

Как улучшить рацион

Диетолог дала основной совет - вы должны научиться планировать ваш рацион, продуктовые корзины и на основе него закупать продукты. Таким образом, у вас всегда будут необходимые продукты в доме, вы не будете ломать голову, что приготовить, вы реже станете переедать или делать перекусы быстрой, сладкой пищей, потому что у вас будет четкое понимание, что сейчас у вас по плану. Воплотив эту привычку, можно автоматически улучшить свое питание и соответственно самочувствие.

Из каких продуктов должен состоять рацион

  • Овощи. Разнообразные, разноцветные овощи и не забывайте о зелени. Старайтесь в сутки употреблять 400-600 г, для этого включайте их в каждый прием.
  • Фрукты и ягоды до 200-300 г/сут. Не забывайте включать их в рацион, они содержат много витаминов и антиоксидантов, которые крайне необходимы нашему организму.
  • Белок. Здесь следует отметить, что это не только белки животного происхождения, к которым все привыкли (яйца, мясо, рыба, субпродукты), но и 50% в рационе должны составлять белки растительного происхождения, богатые клетчаткой (нут, чечевица, горох, грибы)
  • Углеводы, из которых акцент делайте на цельнозерновые (разнообразные ц/з крупы и хлеб из ц/з муки)
  • Полезные жиры (оливковое масло, авокадо, орехи и семена)
  • Кисломолочные продукты 1-2 порции в сутки (5% творог, йогурт без сахара и добавок, кефир 2,5%, сыры мягкие)

Что нужно уменьшить в рационе

  • быстрые углеводы (пирожные, конфеты, печенье). Им отличная альтернатива - фрукты и ягоды.
  • ультра обработанная еда, колбасные изделия
  • Фаст-фуд
  • Сладкие газированные напитки и т.д.

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Раньше мы писали о продукте №1, от которого нужно держаться как можно дальше.

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