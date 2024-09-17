Навчіться планувати. Дієтолог розказала, як покращити раціон

Дієтолог дала основну пораду - ви маєте навчитися планувати ваш раціон, продуктові корзини та на основі нього закуповувати продукти. Таким чином у вас завжди будуть необхідні продукти в домі, ви не будете ламати голову, що приготувати, ви рідше станете переїдати або робити перекуси швидкою, солодкою їжею, бо у вас буде чітке розуміння, що зараз у вас по плану. Втіливши цю звичку, можна автоматично покращите своє харчування і відповідно самопочуття.

Читайте також, 7 видів риби з максимальною користю для організму.

Раніше ми писали про продукт №1, від якого треба триматися якомога далі.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.