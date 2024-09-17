Навчіться планувати. Дієтолог розказала, як покращити раціон
Правильне харчування - це основний аспект здорового організму.
Як покращити свій раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Юлії Коваль в Instagram.
Як покращити раціон
Дієтолог дала основну пораду - ви маєте навчитися планувати ваш раціон, продуктові корзини та на основі нього закуповувати продукти. Таким чином у вас завжди будуть необхідні продукти в домі, ви не будете ламати голову, що приготувати, ви рідше станете переїдати або робити перекуси швидкою, солодкою їжею, бо у вас буде чітке розуміння, що зараз у вас по плану. Втіливши цю звичку, можна автоматично покращите своє харчування і відповідно самопочуття.
З яких продуктів має складатися раціон
- Овочі. Різноманітні, різнокольорові овочі та не забувайте про зелень. Прагніть на добу вживати 400-600 г, для цього включайте їх в кожен прийом.
- Фрукти та ягоди до 200-300 г на добу. Не забувайте їх включати до раціону, вони містять багато вітамінів та антиоксидантів, які вкрай необхідні нашому організму.
- Білок. Тут варто зазначити, що це не тільки білки тваринного походження, до яких всі звикли(яйця, мʼясо, риба, субпродукти), але і 50% в раціоні повинні складати білки рослинного походження, які багаті на клітковину (нут, сочевиця, горох, гриби)
- Вуглеводи, з яких акцент робіть на цільнозернові (різноманітні ц/з крупи та хліб з ц/з борошна)
- Корисні жири (оливкове масло, авокадо, горіхи та насіння)
- Кисломолочні продукти 1-2 порції на добу (5% творог, йогурт без цукру та добавок, кефір 2,5%, мʼякі сири)
Що треба зменшити в раціоні
- швидкі вуглеводи (тістечка, цукерки, печиво). Їм чудова альтернатива - фрукти та ягоди
- ультра оброблена їжа, ковбасні вироби
- Фаст-фуд
- Солодкі газовані напої тощо.
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