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Учеба будет дороже. В Украине стремительно растет стоимость высшего образования: какие цены на 2023 год

Сколько стоит образование в Украине (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Образование - это еще одна сфера, которую заметно затронула полномасштабная война. Школьники и студенты почти полтора года учились дистанционно, от чего качество образования ухудшилось. Вместе с тем, экономическая нестабильность повлияла на стоимость контрактного обучения в различных университетах.

Сколько теперь стоит получение высшего образования в Украине - читайте ниже в материале Styler.

Как изменились цены за год

По данным Госстата, стоимость высшего образования в Украине в 2022 году выросла на 7,2%. То есть, если годовой контракт в вузе стоит 30 000 гривен, то теперь он подорожал до 32 160 гривен.

Однако следует отметить, что эти показатели меняются от одного учебного заведения к другому, поэтому не правдивы для всех. Аналитики утверждают, что в среднем рост произошел на 10-20%.

Сколько сейчас стоит обучение по контракту

Для анализа возьмем самые распространенные специальности в самых популярных вузах Украины.

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Цены на филологические специальности варьируются от 39 900 до 52 100 гривен за учебный год. Дешевле всего стоит углубленно изучать украинский язык и литературу. Экономическое направление стоит от 42 000 до 70 000 гривен; маркетинг - 50 000 гривен; право - 62 000 гривен. Компьютерные науки колеблются в пределах 30-40 000 гривен.

  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Учеба на экономическом факультете будет стоить студенту 30 180 гривен и 34 485, если изучать международную экономику. Компьютерные технологии можно изучать минимально за 28 607 гривен в год, а максимальная сумма составляет 46 289 гривен. Цены на филологию варьируются от 36 336 до 42 587 гривен в год. Специальность права является самой дорогой в ЛНУ - 46 289 гривен.

  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

В этом вузе цены заметно ниже предыдущих университетов. Так, например, стоимость "контракта" на филологии начинается с 20 740 гривен и повышается до 25 550. Экономические специальности также стоят 25 550 гривен независимо от направления. Кстати, такие же цены и на право, и на маркетинг.

  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

​​В "Могилянке" год обучения на факультете права стоит 85 000 гривен. Минимальная цена на специальности "Информационные технологии" составляет 70 000 гривен, а максимальная - 100 000 в год. Филологические науки стартуют с 47 000 и заканчиваются 63 000 гривен в год.

В "Киево-Могилянской академии" самое дорогое обучение в Киеве (скриншот: Styler)

  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

За обучение на филологии придется отдать от 43 900 гривен в год. Экономические специальности и маркетинг стоят 39 900 гривен. Стоимость обучения на юридическом факультете составляет 44 900 гривен за учебный год. А информационные технологии держатся в пределах 39-44 000 гривен.

Ранее мы рассказывали, какие украинские вузы вошли в список лучших в мире.

Читайте также, как украинские студенты могут поступить в немецкие университеты.

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