11 украинских университетов признаны лучшими в мире: новый рейтинг

В новый рейтинг лучших университетов мира в глобальном исследовании QS World University Rankings вошли 11 украинских вузов. Особенностью этого рейтинга является то, что он единственный выделяет стабильность университетов и возможность трудоустройства студентов после окончания учебы.

Об этом сообщили в министерстве образования и науки Украины.

Какие вузы признаны лучшими в мире

"QS World University Rankings - один из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов. В нынешнем топе представлены 1500 заведений в 104 городах. Чтобы их отобрать, проанализировали 17,5 млн научных работ, опросили более 240 тысяч преподавателей и работодателей", - говорится в сообщении.

В этом году в оценке заведений появились три новых показателя: постоянство, результаты трудоустройства и международная исследовательская сеть.

В первый 1500 рейтинг вошли такие украинские учреждения высшего образования. Среди отечественных вузов в престижном списке есть:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (лучшая 681-690 позиция рейтинга)

КНУ (фото: univ.kiev.ua)

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (691-700 позиция)

ХНУ имени В. Н. Каразина (фото: karazin.ua)

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (731-740 позиция)

Киевский политехнический институт (фото: kpi.ua)

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (901-950 позиция)

Харьковский политех (фото: kpi.kharkov.ua)

НУ "Львовская политехника" (951-1000 позиция рейтинга)

Львовская политехника (фото: lpnu.ua)

Сумской государственный университет (951-1000 позиция)

Сумской государственный университет (фото: sumdu.edu.ua)

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (1001-1200 позиция)

НаУКМА (фото: kvit.ukma.edu.ua)

Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова (1001-1200 позиция)

ОНУ имени И.Мечникова (фото: wikipedia)

Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1201-1400 позиция)

ЛНУ имени И. Франко (фото: wikipedia)

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1201-1400 позиция рейтинга)

Харьковский университет (фото: nure.ua)

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1201-1400 позиция)

НУБиП (фото: nubip.edu.ua)