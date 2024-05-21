RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Учеба с августа и по субботам. В вузах, колледжах и училищах планируют ряд важных изменений

Новый учебный год может принести студентам ряд "сюрпризов" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Реформа системы образования в Украине продолжается. В рамках подготовки к новому учебному году 2024/2025 на фоне войны Министерство образования и науки рекомендует вузам, колледжам и училищам ввести ряд важных для студентов и преподавателей изменений.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Минобразования рассказывает, что именно может измениться.

Почему МОН предлагает изменить образовательный процесс

Чиновники отмечают - система образования Украины продолжает функционировать в условиях полномасштабной войны.

"Россия и дальше наносит удары по критической инфраструктуре нашей страны, что приводит к ограничениям в использовании энергоресурсов на всей территории Украины. Это влияет на безопасность всех участников образовательного процесса и на учебные заведения", - объяснили в Минобразования.

Отмечается, что цель ведомства - обеспечить подготовку учебных заведений к прохождению нового осенне-зимнего периода и отопительного сезона.

Речь идет, в частности:

  • об учете возможностей привлечения альтернативных источников энергии
  • о гибком графике образовательного процесса (адаптированного к экономному использованию энергоресурсов)

Учитывая такие вызовы, МОН призывает рассмотреть возможность введения ряда важных изменений:

  • в учреждениях высшего образования (вузах) и профессионального высшего образования (колледжах)
  • в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования (училищах)

Уточняется, что вскоре подобные рекомендации для подготовки к новому учебному году получат учреждения общего среднего образования, ведь "МОН активно работает над созданием безопасных и адаптивных условий для проведения образовательного процесса".

Что может измениться в вузах и колледжах

Для учреждений высшего образования и профессионального высшего образования МОН сформировало следующие рекомендации:

  • по возможности начать 2024/2025 учебный год в первой половине августа 2024 года (это касается образовательных программ всех уровней и всех соискателей, кроме студентов первых курсов)
  • использовать субботние дни как рабочие - в теплые месяцы года
  • с середины ноября 2024 года по середину марта 2025 года - планировать проведение зачетно-экзаменационной сессии, практической подготовки, выполнение курсовых и квалификационных работ и удлиненные каникулы, а если нужно - продолжить занятия в дистанционном формате
  • при необходимости продлить образовательный процесс в 2024/2025 учебном году до конца июля 2025 - кроме выпускных курсов
  • проводить образовательный процесс в традиционном (аудиторном) или смешанном (аудиторно-дистанционном) форматах в помещении учебного заведения или его отдельном корпусе в пределах расчетной вместимости сооружений гражданской защиты
  • в тыловых регионах - обеспечить проведение образовательного процесса преимущественно в аудиторном формате с учетом безопасности участников образовательного процесса и по согласованию с областными военными администрациями
  • в прифронтовых и приграничных областях (где существует риск артиллерийских обстрелов, РСЗО, бомбовых (КАБы) и ракетных атак (С-300) и т.п.) - образовательный процесс можно осуществлять в укрытиях
  • по согласованию с областными военными администрациями - образовательный процесс студентов из прифронтовых и приграничных регионов можно осуществлять на базе других учебных заведений в тыловых регионах в смешанном или (в виде исключения) дистанционном формате
  • предусмотреть функционирование локальных систем оповещения о поступлении сигнала "Воздушная тревога" или других соответствующих сигналов оповещения в учебных корпусах и общежитиях учебных заведений

Что может измениться в училищах

Для учреждений профессионального (профессионально-технического) образования МОН сформировало следующие рекомендации:

  • если возможно, начать учебный год раньше 1 сентября - для учащихся П(ПТ)О второго и третьего курсов
  • использовать субботние дни как рабочие - в теплые месяцы года
  • в случае необходимости - продлить образовательный процесс до конца июля 2025 года - кроме выпускных курсов
  • организовать обучение в очном формате - при обязательном наличии укрытий
  • если в укрытиях - недостаточное количество мест - обучение можно организовать посменно
  • в зависимости от ситуации в области, областными военными государственными администрациями может быть принято решение об осуществлении образовательного процесса в дистанционной или смешанной форме
  • если производственную практику невозможно организовать в обычном режиме - использовать учебные мастерские, лаборатории заведений П(ПТ)О, а если есть потребность и возможности - обеспечить ее прохождение дистанционно

Напомним, ранее мы рассказывали, как война изменила систему обучения в Украине.

Читайте также, что нужно знать о реформе профильного среднего образования в Украине и упрощении школьных программ.

Читайте РБК-Украина в Google News
коледжСтудентыОбразование в УкраинеВузы