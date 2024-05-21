Учеба с августа и по субботам. В вузах, колледжах и училищах планируют ряд важных изменений

Почему МОН предлагает изменить образовательный процесс

Чиновники отмечают - система образования Украины продолжает функционировать в условиях полномасштабной войны.

"Россия и дальше наносит удары по критической инфраструктуре нашей страны, что приводит к ограничениям в использовании энергоресурсов на всей территории Украины. Это влияет на безопасность всех участников образовательного процесса и на учебные заведения", - объяснили в Минобразования.

Отмечается, что цель ведомства - обеспечить подготовку учебных заведений к прохождению нового осенне-зимнего периода и отопительного сезона.

Речь идет, в частности:

об учете возможностей привлечения альтернативных источников энергии

о гибком графике образовательного процесса (адаптированного к экономному использованию энергоресурсов)

Учитывая такие вызовы, МОН призывает рассмотреть возможность введения ряда важных изменений:

в учреждениях высшего образования (вузах) и профессионального высшего образования (колледжах)

в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования (училищах)

Уточняется, что вскоре подобные рекомендации для подготовки к новому учебному году получат учреждения общего среднего образования, ведь "МОН активно работает над созданием безопасных и адаптивных условий для проведения образовательного процесса".

Что может измениться в вузах и колледжах

Для учреждений высшего образования и профессионального высшего образования МОН сформировало следующие рекомендации:

по возможности начать 2024/2025 учебный год в первой половине августа 2024 года (это касается образовательных программ всех уровней и всех соискателей, кроме студентов первых курсов)

(это касается образовательных программ всех уровней и всех соискателей, кроме студентов первых курсов) использовать субботние дни как рабочие - в теплые месяцы года

- в теплые месяцы года с середины ноября 2024 года по середину марта 2025 года - планировать проведение зачетно-экзаменационной сессии, практической подготовки, выполнение курсовых и квалификационных работ и удлиненные каникулы, а если нужно - продолжить занятия в дистанционном формате

при необходимости продлить образовательный процесс в 2024/2025 учебном году до конца июля 2025 - кроме выпускных курсов

- кроме выпускных курсов проводить образовательный процесс в традиционном (аудиторном) или смешанном (аудиторно-дистанционном) форматах в помещении учебного заведения или его отдельном корпусе в пределах расчетной вместимости сооружений гражданской защиты

в тыловых регионах - обеспечить проведение образовательного процесса преимущественно в аудиторном формате с учетом безопасности участников образовательного процесса и по согласованию с областными военными администрациями

в прифронтовых и приграничных областях (где существует риск артиллерийских обстрелов, РСЗО, бомбовых (КАБы) и ракетных атак (С-300) и т.п.) - образовательный процесс можно осуществлять в укрытиях

по согласованию с областными военными администрациями - образовательный процесс студентов из прифронтовых и приграничных регионов можно осуществлять на базе других учебных заведений в тыловых регионах в смешанном или (в виде исключения) дистанционном формате

предусмотреть функционирование локальных систем оповещения о поступлении сигнала "Воздушная тревога" или других соответствующих сигналов оповещения в учебных корпусах и общежитиях учебных заведений

Что может измениться в училищах

Для учреждений профессионального (профессионально-технического) образования МОН сформировало следующие рекомендации: