Льготы для участников боевых действий. Куда обращаться за субсидией

Участники боевых действий по вопросам назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг могут обращаться в Пенсионный фонд Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.

По вопросам назначения льгот человек может обратиться с заявлением и необходимыми документами в Пенсионный фонд Украины одним из удобных способов.

Лично

Для личного обращения следует обратиться в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин или центров предоставления административных услуг.

По почте.

Лицо, требующее назначения льгот может воспользоваться почтой. Для этого необходимо отправить документы в адрес органа Фонда.

Online

Для того чтобы отправить заявку на получение субсидии не выходя из дома можно воспользоваться вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо использовать мобильное приложение "Пенсионный фонд" или Портал "Дія".

Как узнать о начислении субсидии

Чтобы узнать, начислена ли вам субсидия и в какой сумме, необходимо перейти на портал Минсоцполитики:

зайдите на государственный портал subsidii.ioc.gov.ua;

введите свои личные данные - область, город, улицу, номер дома и квартиры.



Вводить ФИО, номер паспорта, ИНН и т.п. не требуется;

подтвердите, что вы не робот, и нажмите "Искать".

Далее на экране появится вся информация о субсидии - ее начисление, сумма, период назначения и т.д.

Заметим, что размер субсидии в неотапливаемый сезон составляет в среднем от 350 до 400 гривен.

Напомним, мы сообщали, что украинцы могут получать субсидию двумя способами: по почте или на банковскую карту. Однако если сначала помощь поступала вам на Укрпочту, а теперь вам удобнее на карточку, вы можете ее самостоятельно перевести.

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