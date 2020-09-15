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Дуже сподобалося: Навальний показав фото з лікарні і зробив заяву

Вівторок 15 вересня 2020 13:16
Дуже сподобалося: Навальний показав фото з лікарні і зробив заяву
Олексій Навальний (фото: facebook.com/navalny)
Автор: Анна Кисельова

Російський опозиційний політик Олексій Навальний розповів про стан здоров'я

Лідер російської опозиції Олексій Навальний поділився першим фото з лікарні після отруєння. Він також розповів про свій стан і про процес відновлення організму.

Громадський діяч показав фотографію в лікарняному ліжку в оточенні своїх близьких. Знімок опублікований в Instagram.

"Привіт, це Навальний. Сумую за вами. Я все ще майже нічого не вмію, але от вчора зміг цілий день дихати сам. Взагалі сам. Ніякої сторонньої допомоги, навіть найпростіший вентиль в горлі не використовував. Дуже сподобалося. Дивовижний, недооцінений багатьма процес. Рекомендую", - написав він у підписі до фото.

Дуже сподобалося: Навальний показав фото з лікарні і зробив заяву

Навальний після отруєння показав перше фото з лікарні (фото: instagram.com/navalny)

Варто нагадати, що отруєння Олексія Навального було зафіксовано вранці 20 серпня 2020 року. Він здійснював переліт рейсом S72614 авіакомпанії S7 Airlines з Томська в Москву.

Під час польоту Навальному стало погано, він втратив свідомість. Літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Омська.

Навальний був доставлений у відділення токсікореанімаціі міської клінічної лікарні № 1 м. Омська, де його ввели в штучну кому і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Згодом політичний діяч був переведений в лікарню в Берліні.

Також ми писали, що хімічні лабораторії Франції й Швеції підтвердили отруєння Олексія Навального речовиною класу "Новачок". Таким чином, застосування нервово-паралітичної речовини підтвердили три незалежні лабораторії.

Раніше повідомлялося, що Омські лікарі навмисне приховували факт отруєння Навального.

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