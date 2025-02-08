Нацотбор на "Евровидение-2025". Видео выступлений всех артистов: среди них есть победитель

Влад Шериф - "Wind of Change"

Песня Влада, по его словам, это послание тем, кто стоит перед выбором. Название трека означает "ветер перемен", а сам он воспринимает его как молитву, обращение к Богу с просьбой показать правильный путь.

Абіє - "Дім"

Эта песня - манифест против насилия и домогательств, от которых страдают тысячи украинок.

MOLODI - "My Sea"

Этот трек группы из Мариуполя - о тоске по родным, борьбе за идентичность и несокрушимой любви.

По словам музыкантов, море для них - это "не просто география, а символ связи с родной землей, прошлым и будущим".

Future Culture - "Waste My Time"

Киевская группа создала эклектичную композицию, сочетающую неосоул, R'n'B, хип-хоп и фанк. Их главный месседж - ценить простые моменты жизни, сохранять ментальную устойчивость и находить время для себя.

Маша Кондратенко - "No Time to Cry"

Конкурсная песня Маши - о внутренней борьбе, когда внешне все кажется нормальным, но внутри - эмоциональные качели, боль от потерь и несправедливость.

"Но мы не имеем права опускать руки", - подчеркивает певица.

KHAYAT - "HONOR"

Артист называет этот трек своим рупором украинца - откровенным разговором с миром.

FIЇNKA - "Культура"

Певица продолжает раскрывать гуцульское наследие. Даже описание клипа она написала на гуцульском диалекте, которым пользуется в повседневной жизни. При этом FIЇNKA подчеркивает: "культура - это именно то, что делает нас нацией".

KRYLATA - "STAY TRUE"

Этой песней артистка рассказывает, что когда жизнь кажется бессмысленной, стоит взглянуть в зеркало и услышать голос тех, кого уже нет рядом. Он, говорит певица, и есть ваш свет.

Ziferblat - "Bird of Pray"

Данный трек - это рефлексия о свободе, цикле жизни и надежде.

ДК Енергетик - "Сіль"

Эта песня, говорят музыканты, "о каждом, кто стоит перед выбором, кто продолжает искать что-то светлое среди всей "соли" жизни".

К слову, Нацотбор-2025 открыли 9 звезд: Jamala, MELOVIN, Екатерина Павленко, TVORCHI, Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, Тимофей Музычук (Kalush Orchestra) и Тина Кароль. Они появились вместе в номере-открытии, где спели легендарную песню Назария Яремчука "Усміхнися мені".

Напомним, что "Евровидение-2025" года состоится в швейцарском Базеле. Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а финал - на 17 мая. Местом проведения выбрана арена St. Jakobshalle, которая вмещает до 12 400 зрителей.