Нацотбор на "Евровидение-2025": реакция украинцев на результат финала

8 февраля 2025 года завершился финал национального отбора на "Евровидение-2025", и, как всегда, после результатов не обошлось без эмоциональных реакций от зрителей и участников. Победу в этом году одержала группа Ziferblat, что вызвало большой резонанс среди украинцев.
Как отреагировала публика на результат конкурса и поддержали ли они выбор жюри и зрителей, узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
Украину на "Евровидении-2025" будет представлять группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".
Именно им зрители наибольшее количество голосов. Совокупно артисты набрали 19 баллов (10 от зрителей и 9 от жюри).
После объявления результатов в сети возникли противоречивые реакции: одни поддержали победу группы, другие выразили несогласие с результатами.
К слову, выбор Украины на национальном отборе действительно вызвал разочарование среди еврофанов.
Прогнозы для нашей страны, по данным популярного приложения My Eurovision Scoreboard, оказались неутешительными - Украина занимает лишь 11 место.
По результатам вчерашнего дня шансы Украины, согласно букмекерским ставкам, также снизились. Сейчас страна занимает 6 место.
69-й Песенный конкурс "Евровидение" состоится в 2025 году в швейцарском городе Базель, после того, как победу на прошлом конкурсе одержала шведская группа Nemo с песней "The Code".
Гранд-финал планируется на 17 мая, а полуфиналы состоятся 13 и 15 мая. Событие пройдет на арене St. Jakobshalle.
В конкурсе примут участие 38 стран, из которых 32 будут соревноваться в полуфиналах за место в финале. В финал автоматически попадут представители стран "большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания), а также страна-победитель предыдущего года - Швейцария. К тому же в финале будут выступать до 20 победителей полуфиналов.
К слову, ранее мы писали, сколько денег потратили на Нацотбор-2025.
Также рассказывали, как Ziferblat отреагировали на победу в Нацотборе.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Ziferblat, suspile.evrovition, My Eurovision Scoreboard.