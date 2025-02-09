Нацотбор на "Евровидение-2025": реакция украинцев на результат финала

Украину на "Евровидении-2025" будет представлять группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".

Именно им зрители наибольшее количество голосов. Совокупно артисты набрали 19 баллов (10 от зрителей и 9 от жюри).

После объявления результатов в сети возникли противоречивые реакции: одни поддержали победу группы, другие выразили несогласие с результатами.

Голосувала і просила всіх проголосувати! Тому що ця пісня неймовірна, були сумніви чи зможе виступ бути вокально і музично таким же сильним як запис…

У Циферблата було найкраще виконання наживо, хоч пісня і не найкраща, але на Євробаченні буде не соромно

Пісня, яка з кожним прослуховуванням розкривається все більше і більше, самобутня і багатогранна

Всі голосували проти, вони найгірші. Пройти мали Molodi

Якась фігня, малята… Навіть в 10 не потрапимо з такими півунами

Номер потрібно кардинально міняти, він надто статичний для цієї пісні

Єврофани чомусь незадоволені

К слову, выбор Украины на национальном отборе действительно вызвал разочарование среди еврофанов.

Прогнозы для нашей страны, по данным популярного приложения My Eurovision Scoreboard, оказались неутешительными - Украина занимает лишь 11 место. Еврофаны разочарованы выбором Украины (скриншот)

По результатам вчерашнего дня шансы Украины, согласно букмекерским ставкам, также снизились. Сейчас страна занимает 6 место. Букмекеры прогнозируют Украине шестое место (скриншот)

Когда пройдет "Евровидение-2025"

69-й Песенный конкурс "Евровидение" состоится в 2025 году в швейцарском городе Базель, после того, как победу на прошлом конкурсе одержала шведская группа Nemo с песней "The Code".

Гранд-финал планируется на 17 мая, а полуфиналы состоятся 13 и 15 мая. Событие пройдет на арене St. Jakobshalle.

В конкурсе примут участие 38 стран, из которых 32 будут соревноваться в полуфиналах за место в финале. В финал автоматически попадут представители стран "большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания), а также страна-победитель предыдущего года - Швейцария. К тому же в финале будут выступать до 20 победителей полуфиналов.