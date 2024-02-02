Нацотбор на Евровидение 2024: как голосовать за любимого артиста

Финал Нацотбора на Евровидение 2024 года состоится уже завтра, 3 февраля. Жюри и зрители выберут представителя Украины на песенном конкурсе в Мальме.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как проголосовать за любимого исполнителя на песенном конкурсе.
При написании использовались следующие источники: Instagram-страница Евровидения и Diia.gov.
Трансляция национального отбора начнется 3 февраля в 17:30, финала - в 18:00.
Посмотреть национальный отбор можно:
Победителя финала Нацотбора определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Зрительное онлайн-голосование будет проходить в "Дія".
Для того, чтобы проголосовать, нужно перейти в "Сервисы" - "Опрос" - "Активные опросы".
Украинский Нацотбор на Евровидение 2024 года будут вести стендап-комик Василий Байдак, официальный "голос" Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко, а также солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.
Порядок выступлений участников финала Нацотбора:
68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальме.
Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал - на 11 мая.
Ранее мы сообщали, в каком полуфинале выступит Украина на "Евровидении".
Также букмекеры называли победителя Нацотбора на Евровидение 2024 года.