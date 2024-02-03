Нацотбор 2024. Видео выступлений всех артистов: среди них - и победитель

В Нацотборе на Евровидение 2024 года свои номера презентовали все конкурсанты. Среди них - и победитель отбора, который представит Украину на песенном действе в Швеции.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам насладиться всеми выступлениями, которые очаровали, поразили и растрогали зрителей и меломанов нашей страны.
Ранее мы рассказывали о 5 громких скандалах в Нацотборах к Евровидению, которые украинцы до сих пор не могут забыть.
Также недавно букмекеры назвали нового лидера Евровидения 2024 года.