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Нацотбор 2024. Видео выступлений всех артистов: среди них - и победитель

Группа NAHABA на сцене Нацотбора на Евровидение 2024
Автор: Дмитрий Войналович

В Нацотборе на Евровидение 2024 года свои номера презентовали все конкурсанты. Среди них - и победитель отбора, который представит Украину на песенном действе в Швеции.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам насладиться всеми выступлениями, которые очаровали, поразили и растрогали зрителей и меломанов нашей страны.

YAKTAK - "Lalala"

 

INGRET - "Keeper"

 

NAZVA - "Slavic English"

 

ANKA - "Палала"

 

Drevo - "Endless chain"

 

alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

 

MÉLOVIN - "DREAMER"

 

SKYLERR - "Time is running out"

 

Ziferblat - "Place I Call Home"

 

YAGODY - "Tsunamia"

 

NAHABA - "GLASSS"

 

Ранее мы рассказывали о 5 громких скандалах в Нацотборах к Евровидению, которые украинцы до сих пор не могут забыть.

Также недавно букмекеры назвали нового лидера Евровидения 2024 года.

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