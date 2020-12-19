Нацполіція отримала спецавто для таємного "полювання" на порушників ПДР: фото "фантомів"

Поліція в Україні вже отримала перші чотири автомобілі в рамках пілотного проекту "фантомний патруль". На цьому транспорті правоохоронці вестимуть таємне патрулювання в містах і відловлюватимуть водіїв за перевищення швидкості та порушення ПДР.

Авто-"Фантоми" будуть оснащені інтегрованою системою контролю швидкості рухомих машин, розповів голова Державного агентства інфраструктурних проектів України Кирила Хом'якова у своєму Telegram.

Він зазначив, що саме завдяки таким системам патрульні зможуть фіксувати порушення швидкості в русі: як по ходу авто, так і навпроти й навіть позаду.

В Україні вже з'явилися "фантомні патрулі" (фото: t.me/buduemoukrainy)

Ціна машин становить 3,7 мільйона гривень.

Хом'яков також розповів про плани у 2021 році закупити ще 125 "Фантомів".

"Фантомні патрулі" почнуть працювати вже в цьому році (фото: t.me/buduemoukrainy)

Раніше ми розповідали, що "фантомні патрулі" зможуть моніторити швидкість руху авто в попутному і зустрічному напрямку. У разі виявлення порушення правил їзди вони включатимуть мигалки та зупинятимуть водіїв.

Також повідомлялося про те, що у МВС хочуть накрутити штрафи для водіїв в тисячі разів.