Нацполіція підозрює Globalmoney в незаконному виведенні більш 6,5 млрд грн

Як наголошується в листі, через чеську компанію B-Efekt A.S., що входить в МПС Globalmoney, здійснювався переказ коштів в Російську Федерацію, в тому числі через заборонені в Україні платіжні системи Qiwi і Contact, що є підставою для скасування Нацбанком реєстрації МПС Globalmoney в Україні.

"Посадові особи ТОВ Глобалмані здійснювали фінансові операції з ТОВ Вест петрол маркет і ТОВ ФК Актівітіс за період 2019-2020 року на загальну суму 6,5 млрд грн, які мають ознаки шахрайства та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Учасником МПС Глобалмані, згідно з даними НБУ, є компанія B-Efekt AS (Чеська республіка). Компанія має загальних керівників з ТОВ Глобалмані, здійснює переказ коштів в Російську Федерацію, в тому числі через платіжні системи Qiwi і Contact, які знаходяться під санкціями в Україні", - відзначається в документі.

Як уточнюється в зверненні, до компанії B-Efekt A.S. мають відношення колишні акціонери банку "Траст", визнаного НБУ неплатоспроможним. В даний час ФГВФО через суд домагається відшкодування 380 млн гривень від екс-акціонерів банку "Траст".

"Член правління компанії B-Efekt AS Олексій Свирид був призначений на посаду акціонером і членом Наглядової ради B-Efekt AS Соріном Маеряном, який має подвійне громадянство Румунії та України, колишнім головою правління і акціонером ПАТ Банк Траст. Одним з керівників ТОВ "Глобалмані" є та сама особа - Олексій Свирид", - наголошується в документі.

У Нацполіціі також закликають НБУ ініціювати перевірку МПС Глобалмані, за результатами якої прийняти рішення про доцільність скасування реєстрації платіжної системи.

"З урахуванням того, що діяльність ТОВ "Глобалмані" є ліцензованою і підпадає під певні обмеження, а також того, що можливе порушення законодавства України, незаконне здійснення переказів в РФ через підконтрольну особу-нерезидента може нести великі ризики для економічної безпеки держави - причини цих обставин повинні бути досліджені і перевірені на предмет відповідності вимогам законодавства України. З урахуванням вищевикладеного прошу вас забезпечити організацію проведення перевірок АТ "Банк Альянс" і ТОВ "Глобалмані", - наголошується в документі.