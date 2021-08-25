БЦ "Ренесанс" розриває оренду з Globalmoney, - активісти
БЦ "Ренесанс" розірвав договір оренди з платіжною системою Globalmoney. Компанія має за два місяці покинути приміщення будівлі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву очільника ветеранської ГО "Вибачте, що живі Данила Турчина у Facebook.
Також він зазначив, що представники Globalmoney вже шукають нові офіси, але ветерани і далі збираються пікетувати компанію.
"Представники Бізнес Центру "Ренесанс", під яким триває наша акція протесту, повідомили нам, що розривають договір із Globalmoney! Нам стало відомо, що бухгалтери сепарів вже шукають собі нове місце. Але нешановні керманичі Globalmoney - Вячеслав Стрєлковський і Олег Міщенко! На території України затишного місця вам вже не знайдеться! Тільки у Москві. Ветерани АТО про це подбають", - заявив Турчин.
Нагадаємо, на минулому тижні ветерани АТО-ООС з ГО "Вибачте, що живі" провели акції протесту під будівлею НБУ та офісом Globalmoney у Києві.
Протестувальники передали представнику НБУ заяву, в якій були викладені вимоги щодо розслідування діяльності платіжної системи Globalmoney.
Також протестувальники розгорнули під офісом Globalmoney свій намет, заявивши, що акція буде тривати до виконання їх вимог.
Також ветеранська ГО проводила акції під будівлями СБУ та РНБО. Після цього установи прийняли заяви з вимогами звернути увагу на діяльність фінансової структури на окупованих територіях.