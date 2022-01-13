У Національному заповіднику "Хортиця" виявили звалище хімічних відходів

У Запорізькій області на території Національного заповідника острова Хортиця виявили звалище з невідомими отрутохімікатами.
Активісти знайшли велику кількість мішків і контейнерів просто неба недалеко від однієї з турбаз.
Про це повідомляється в групі "Наш острів" на Facebook.
Велика частина мішків і контейнерів пошкоджені. На фото видно, що всередині знаходиться невідомий отруйний фіолетовий порошок.
Також на бочках і контейнерах зазначено, що всередині знаходяться небезпечні гербіциди.
Активісти відразу ж написали звернення в Запорізьку обласну міську адміністрацію і звернулися до керівництва заповідника.
На острові Хортиця виявили звалище отрутохімікатів
Генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко розповів у коментарі для порталу "061"про те, що на місце події вже виїхали співробітники заповідника.
"Наші співробітники прийшли, перевірили, склали акт і відповідні листи в міську комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в ДСНС.
Питання небезпечних відходів - це питання комісії з надзвичайних ситуацій, і ми попросимо місто на це відреагувати, тому що ми не знаємо, що це за хімічні речовини, їх походження", - підкреслив Остапенко.
Станом на 13 січня активісти повідомили, що відходи були вивезені з території заповідника і відповідні органи тепер з'ясовують, хто міг залишити це звалище в екологічно чистому місці на Хортиці.
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