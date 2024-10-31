Национальный продукт массовой культуры: что помогает Поплавскому быть в трендах

Похоже, знаменитому певцу одного из самых раскрученных университетов Украины Михаилу Поплавскому можно все. И не потому, что возраст (кстати, какой он не скрывает) или заслуги дают Михаилу Михайловичу такое право. Эту привлекательную для многих привилегию он заработал многими годами упорного противостояния тому, что называют "общепринятым".

И, заработав право быть самим собой, часто иронизируя над тем, что нас окружает, как и над своей персоной в том числе, Михаил Поплавский теперь волен делать то, что ему вздумается. Признаем, привилегия, доступная немногим. Правда, есть одна поправочка на 100-процентное угадывание запроса аудитории – у Поплавского всегда было "чутье" на тренды.

По сути, если бы Поплавского у нас не было, Украине стоило бы его придумать и "запатентовать", как борщ, сало и вареники с вишнями. Как и кулинарные национальные шедевры, он прост и в то же время чрезвычайно уникален. Разумеется? Скорее, нет.

Над феноменом Михаила Поплавского рассуждать еще не одно десятилетие. Современное поколение имеет возможность видеть развитие поющего ректора, "чувствовать его пульс" и думать, что будет следующим. Возможно, из-за такого "бетменского" образа (кстати, был у него когда-то такой в клипе), Михаил Поплавский и вызывает интерес. Казалось, никто уже не верил в перерождение мастера и здесь, как пирожки "выпекается" тройка клипов на хиты, поющие на свадьбах уже лет двадцать и снова стопроцентное попадание в аудиторию. Совпадение? Не думаю.

"Я уже в том статусе и в том возрасте, что ничего не боюсь. Уже приняли и мой вокал, и мои эксцентрические образы. Мне уже можно все! Особенно, если это ради цели – подарить яркие положительные эмоции, чтобы люди посмотрели видео, получили удовольствие и сказали: "Что это было?!". тренды, своя история, свой украинский путь. Нужно лишь приложить максимум усилий, чтобы о нас знал весь мир – это культурная дипломатия в действии!» – говорил Михаил Поплавский в 2021 году.

За три года его аудитория в социальной сети Инстаграм (четвертой по популярности в Украине) выросла до 8,2 млн человек. Больше всего у Президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня Поплавский практически на всех крупных цифровых площадках: Instagram с 8,2 миллиона подписчиков, TikTok – 1,5М, YouTube, Facebook и других. Понимая, что привычное телевидение больше не является ключевой медиаплатформой, он не только "распространил" свое присутствие, но и учел форматы контента, популярные у молодой аудитории. Его YouTube-канал не просто клипы, а результат продуманной работы с современными технологиями.

По словам руководителя одного из популярных YouTube-каналов – обладателя "серебряной кнопки" Дарьи Онищенко, платформа заинтересована продвигать исключительно качественный контент.

"Нет чего-то одного, что делает видео верным в YouTube. Но главный интерес YouTube состоит в том, чтобы зритель как можно дольше оставался на платформе. То есть, в интересах платформы продвигать качественный контент. Оценивая каждое видео, YouTube смотрит на разные параметры. И в случае, Если эти параметры лучше конкурентов, он будет продвигать именно качественное видео. видео, в том числе новизна или статус ведущего (героя)», – говорит Онищенко.

Новый всплеск интереса к Михаилу Поплавскому пришелся на начало 2021 года. Тогда Поплавский, четко улавливающий настроения и желания аудитории, решил взбодрить свой рейтинг "стариной", дав второе дыхание собственным козырным композициям, таким как "Украинский борщ", "Украинские вареники" и "Сало". Эта троица за считанные месяцы подняла его на самую высокую ступень "любимца" YouTube. Так, клип "Борщ" вообще взлетел до 15 млн просмотров, "Вареники" – 11 млн, "Сало" набрал 7,9 млн просмотров.

Как? На первый взгляд может показаться, что дело только в использовании VR и 3D-графики, которые певческий ректор использовал первым, создавая клипы. Однако суть гораздо глубже: "Борщ" – это культурный код, понятный каждому украинцу, а использование актуальных технологий делает его привлекательным для молодой аудитории. В частности, технология VR погружает зрителя в происходящее, создавая эффект личного присутствия. Успех клипа стал возможным благодаря сочетанию традиционного и современного, что придает ощущение принадлежности к чему-то знакомому и одновременно новому.

"Я делаю ставку на молодежь. Моя главная миссия – чтобы молодые люди, подростки знали, что украинское это круто. Сегодня это борьба за умы, за будущее Украины", - прокомментировал Михаил Поплавский появление нового клипа "Украинский борщ" во время презентации.

К тому же, эта песня Поплавского спровоцировала бурные дискуссии в сети Интернет, часто набиравшие острые формы, особенно между украинцами и россиянами, которые заявляли о своем "праве" на борщ. Однако исследование ЮНЕСКО положило конец посягательствам россиян в присвоении кулинарного наследия Украины.

Клип "Сало" только продолжил тему национальной идентичности. Он стал популярен благодаря эстетике, основанной на сочетании фольклора и современных визуальных эффектов. К тому же, такие работы привлекают внимание не только украинской, но и зарубежной аудитории, создавая международный интерес к украинской культуре. И тогда уже Поплавский становится своеобразным культурным послом, предлагая продукты, сочетающие известные элементы национальной культуры с высококлассной современной обработкой.

Поплавский использовал свои старые, проверенные временем, приемы – эпатаж, национальный колорит и точное попадание в аудиторию. Соединив ХR, стилистику Голливуда 60-х, образ Карла Лагерфельда, идеи Энди Уорхола с украинскими борщом, салом и варениками, он получил экзотические блюда, замешанные на экспрессивных цветах, сексуальной энергии и ярких эмоциях. Он не скрывает, что работает на аудиторию раза в три младше своих сверстников – и это тоже вызов общепринятому, и это тоже срабатывает.

"А я готов чудить, экспериментировать, чтобы привлечь внимание молодой аудитории – от 5 до 25 лет. Они смотрят ТикТок, Инстаграм, YouTube, делают мемы и видеонарезки из моих клипов. Я хочу, чтобы национальная идея зашла им 25 кадром", – говорит Поплавский.

Поющему ректору уже не нужно самоутверждаться. Поплавский уже сам давно стал трендом – следовать которому сложно, а иногда просто невозможно. Должны быть у нас люди, уникальность которых и рождает национальный продукт, которым, похоже, стал и сам Михаил Поплавский.