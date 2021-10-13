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Нацгвардія відмовиться від радянських автоматів і перейде на нові українські гвинтівки

Автор: Роман Мирончук

Національна гвардія України незабаром повністю перейде на використання нових українських гвинтівок UAR-15 і відмовиться від радянських автоматів Калашникова.

Про це заявили в прес-службі Нацгвардії.

"Загони спеціального призначення замість автоматів Калашникова радянського виробництва використовують сучасні гвинтівки (UAR-15) калібру 5,56. Снайпери замість застарілих СВД (снайперських гвинтівок Драгунова) використовують снайперські гвинтівки (UAR-10) українського виробництва", - йдеться в повідомленні.

У Нацгвардії також зазначили, що радянський ручний протитанковий гранатомет РПГ-7 вже замінили на американський PSRL-1 (РПГ-1). Нацгвардія використовує протитанкові ракетні комплекси виробництва конструкторського бюро "Луч" - "Стугна" і "Корсар".

На озброєнні Нацгвардії також є броньована техніка-БТР-3 і БТР-4 українського виробництва.

Автомат Калашникова

Зазначимо, що автомат Калашникова є найпоширенішою в світі стрілецькою зброєю і знаходяться на озброєнні більше 50 країн світу. У радянській армії дані автомати з'явилися в 1949 році. Розробив цю зброю конструктор Михайло Калашников в 1947 році.

Нагадаємо, в Україні стало менше ухильників, але більше непридатних до служби.

Раніше в Луцьку авто Нацгвардії зіткнулося з маршруткою з пасажирами.

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