Нацгвардійці записали фантастичний кавер на пісню "Щедрик": яскраве відео

Перед Новим роком 2020 нацгвардійці записали кавер-версію пісні "Щедрик", музику для якої написав український композитор Микола Леонтович. До речі, в цьому році його п'ята та фінальна версія мелодії "відзначає" столітній ювілей. Відео з варіантом від бійців цього музичного символу Різдва опубліковано на YouTube-каналі Міжнародного центру підготовки підрозділів НГУ.

Гвардійці також зняли яскравий кліп на своє прочитання щедрівки. У центрі Києва на Контрактовій площі біля новорічної ялинки та коло іншої хвойної красуні на сцені Арки Дружби народів, а також під монументом Батьківщина-мати вони виконали пісню під свою "мінусовку", акомпануючи на бандурі.

Нацгвардійці заспівали "Щедрик" під бандуру та привітали українців із новорічними святами (Фото: скріншот)

"У ці святкові дні бажаємо всім вам, міцного здоров’я, щастя, благополуччя та гарного святкового настрою. Нехай духовне тепло Великого християнського свята – Різдва Христового наповнить ваші домівки миром та злагодою, розумінням та любов'ю. З Новим роком та з Різдвом Христовим!" - йдеться у підписі до кліпу.

Відео: Нацгвардійці виконали кавер на пісню "Щедрик"

Зазначимо, що в новорічні свята легендарна українська щедрівка традиційно отримує "нове жизь" - популярні артисти часто створюють та показують в цей період власні аранжування, і кількість таких каверів вже неможливо порахувати.

"Щедрик" на Заході знають під назвою Carol of the Bells. Ця мелодія звучить у багатьох голлівудських фільмах і анімація ("Південний парк", "Маппет Шоу" "Сімпсони", "Гріффіни", "Менталіст", "Один вдома", "Міцний горішок", "Гаррі Поттер" та багато інших).

Додамо, що про походження колядки "Щедрик" відомо небагато. Текст пісні відомий ще з дохристиянського періоду і багато років ця колядка популярна і в українських селах на Різдвяні свята, а завдяки обробці Леонтовича - і у всьому світі.