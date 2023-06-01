Нацбанк выпустил новую монету "Рожденный в Украине": как она выглядит

Что символизирует монета

Презентация новой монеты состоялась во время конференции "UA: Війна. Недоспівана колискова".

"Для каждой нации дети - это сокровище и будущее. Именно об этом мы думали, создавая наши новые памятные монеты. Это - наше посвящение украинским детям, не только тем, которые уже родились, но и будущим поколениям, которые еще родятся в свободной и независимой Украине", - рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Как выглядит монета

Монета "Рожденный в Украине" имеет два вида. Номинал обеих монет - 5 гривен, изготовлены они из серебра и нейзильбера.

На аверсе изображена картина в народном колорите "Колыбельная" - родительский дом в окружении мальв и рушников, который символизирует и дом, и колыбельную, и гнездо - как символ продолжения рода.

На реверсе - картина "Связь". На фоне стилизованной вселенной малыш-космонавт, который неразрывно связан пуповиной с матерью-Украиной.

Автор картин - известный украинский художник Олег Шупляк. Скульпторы: Анатолий Демьяненко, Владимир Атаманчук.

Масса драгоценного металла: 15,55 г

Скриншот

Когда и где можно купить монеты

Реализация этих монет начнется 5 июня. Тираж серебряных монет - 5 тысяч штук, из нейзильбера - 75 тысяч штук. Монеты в сувенирной упаковке.

Купить их можно в интернет-магазине НБУ, а также в банках-дистрибьюторах: Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк.

Фото: НБУ