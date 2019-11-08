Наташа Корольова про Зеленського: він мені спідничку поправляв (відео)

Наташа Корольова зізналася, що Володимир Зеленський колись "поправляв їй юбочку". Судячи з усього, це було під час одного з концертів, на яких російська співачка з українським корінням часто перетиналася з акторами студії "Квартал 95".

Про пікантний інцидент співачка розповіла в новому випуску шоу "П'ятниця з Регіною", ведучою якої є українка Регіна Тодоренко.

Зазначимо, що колишня зірка шоу "Орел і Решка" спочатку поставила запитання чоловікові Корольової - Сергію Глушку, більш відомому як Тарзан. Тодоренко запитала, до кого він найбільше ревнує Наташу.

На це питання Глушко відповів лаконічно: "До президента". Але при цьому Тарзан не уточнив - до глави якої саме держави. І чи політик це взагалі.

Наташа Корольова і Тарзан

"До президента Росії? Правда? Чи Президент - це ім'я собаки" - не приховувала здивування Регіна.

"О, цікаво... Це до якого президента ти мене ревнуєш? Чи до цього, що новий в Україні..." - звернулася Королева до чоловіка.

"Зеленського?" - уточнила Тодоренко.

"Зеленського? Він мені спідничку поправляв", - сказала співачка.

Зазначимо, що говорячи про президента України, Корольова спеціально зневажливо сказала його прізвище, кілька разів виголосивши його через російську "э" - "Зэлэнскый".

Наташа Корольова і Тарзан в гостях у Регіни Тодоренко (дивитися з 08:55)

Нагадаємо, що раніше Наташа Корольова зі сльозами на очах зверталася до Володимира Зеленського, щоб він дозволив їй в'їзд в Україну.