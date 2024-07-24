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Наталка Карпа рассекретила, где и на каком направлении служит ее муж

Наталья Карпа с мужчиной (фото: instagram.com/natalkakarpa)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Наталка Карпа рассекретила, где и на каком направлении служит ее муж Евгений Терехов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Подробности

Так, по словам знаменитости, ее любимый, с 2014 года защищающий Украину от кремлевских окупантов, является военнослужащим 58-й мотопехотной бригады имени Ивана Выговского.

Муж Наталки Карпы воюет на Угледарском направлении, Донецкая область. Детали по понятным причинам артистка раскрывать не стала.

"Муж находится на Угледарском направлении, Донецкая область. Он сейчас в 58-й мотопехотной бригаде им. И. Выговского. Хотелось бы рассказать больше, но лучше подпишитесь на Джеки и от первых уст все услышите", - сказала знаменитость.

Наталка Карпа рассказала, где служит ее муж (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Напомним, Наталка Карпа и Евгений Терехов познакомились в 2015 году. Через месяц Евгений сделал предложение певице, и в сентябре они поженились. В декабре 2019 года у них родился ребенок.

Перед началом полномасштабной войны супруги переживали кризис в браке. Муж честно признался, что его чувства к ней угасли, и это признание глубоко ранило артистку.

Пара на время решила разъехаться и даже подала документы на развод. Однако в прошлом году после опасной задачи на фронте "Титановый Джексон" переосмыслил свои чувства к певице и вернулся в семью.

Наталка Карпа с мужем (фото: instagram.com/natalkakarpa)

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