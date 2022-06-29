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Наталка Карпа показала відео зустрічі маленької доньки з батьком-захисником: чіпає до сліз

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Середа 29 червня 2022 13:53
Наталка Карпа показала відео зустрічі маленької доньки з батьком-захисником: чіпає до сліз Наталка Карпа (фото: instagram.com/natalkakarpa)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Наталка Карпа розчулила мережу милим відео, в якому відобразила несподівану зустріч своєї 2-річної дочки з чоловіком Євгеном Тереховим, який захищає Україну від російських окупантів на фронті.

Зворушливий ролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

28 червня у Євгена був день народження - йому виповнилося 33 роки. Чоловікові вдалося ненадовго приїхати додому, щоб побачитися з рідними. Він прийшов в садок до доньки, чим викликав її бурхливу радість.

На відео маленька Злата мило дивується, побачивши тата, і тут же з криками "Тато, тато!" біжить до нього і обіймає.

"У такі непрості дні просто необхідно підійти і обійняти, або просто знайти, хоча б відео, що дуже гріє. Євгене, повертайся, будь ласка, живим і вцілілим! Хай береже Господь і благословляє!" - написала в публікації Карпа.

Користувачі мережі зізналися в коментарях, що ця зустріч зворушила їх до сліз.

Зазначимо, Євген Терехов, відомий також як Титановий Джексон - ветеран АТО, і коли Росія почала повномасштабну війну проти України, він тут же відправився захищати рідну країну.

Наталка Карпа показала відео зустрічі маленької доньки з батьком-захисником: чіпає до слізНаталка Карпа показала відео зустрічі маленької доньки з батьком-захисником: чіпає до слізНаталка Карпа з родиною (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Нагадаємо, ще до початку війни Наталка Карпа зізналася, що у них з чоловіком криза в шлюбі. Подружжя не живуть разом, але продовжують спілкуватися заради дочки. При цьому співачка заявляла, що готова боротися за свою сім'ю.

Ми також писали, що зворушлива зустріч мами і захисника України потрапила на відео.

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Евгений Терехов Наталка Карпа звезды шоу-бизнеса
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