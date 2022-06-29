Наталка Карпа показала видео встречи маленькой дочки с отцом-защитником: трогает до слез

Украинская певица Наталка Карпа умилила сеть милым видео, в котором запечатлела неожиданную встречу своей 2-летней дочери с мужем Евгением Тереховым, который защищает Украину от российских оккупантов на фронте.

Трогательный ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

28 июня у Евгения был день рождения - ему исполнилось 33 года. Мужчине удалось ненадолго приехать домой, чтобы увидеться с родными. Он пришел в садик к дочке, чем вызвал ее бурную радость.

На видео маленькая Злата мило удивляется, увидев папу, и тут же с криками "Папа, папа!" бежит к нему и обнимает.

"В такие непростые дни просто необходимо подойти и обнять, или просто найти, хотя бы видео, которое очень греет. Евгений, возвращайся, пожалуйста, живым и уцелевшим! Да хранит Господь и благословляет!" - написала в публикации Карпа.

Пользователи сети признались в комментариях, что эта встреча растрогала их до слез.

Отметим, Евгений Терехов, известный также как Титановый Джексон - ветеран АТО, и когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, он тут же отправился защищать родную страну.

Наталка Карпа с семьей (фото: instagram.com/natalkakarpa)