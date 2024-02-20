RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наталья Могилевская заинтриговала, вышла ли замуж за своего любимого

Наталья Могилевская (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Наталья Могилевская ответила, состоит ли она в официальном браке со своим любимым Валентином, которого до сих пор не представила публике.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительнице для проекта "ТУР Зірками".

Артистка приоткрыла занавес личной жизни

По словам знаменитости, она не планирует играть с избранником пышной свадьбы, так как считает, что во время войны это не уместно.

По мнению Натальи, эти средства нужно отдать на помощь.

"Я считаю, что война - не очень актуальное время для свадьбы, праздника и прочего. Поэтому мы сосредоточились на отношениях, помощи украинцам, военным. И все лишние деньги мы точно будем тратить не на свадьбу, а на то, чтобы реально помочь украинцам справиться с ужасной ситуацией", - рассказала Могилевская.

Также певица неоднозначно ответила, официально ли расписана в ЗАГСе с любимым.

"А возможно, мы уже это сделали", - заинтриговала звезда.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о мужчине Могилевской, которого она держит в тайне.

Также певица рассекретила стоимость своего повседневного образа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Наталья МогилевскаяЗвезды шоу-бизнесаОтношения