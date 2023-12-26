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Наталья Могилевская назвала причины, которые помешали ей стать мамой: "Еще надеюсь"

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Иванна Пашкевич

48-летняя украинская певица Наталья Могилевская назвала причины, помешавшие ей родить ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы Дмитрию Гордону.

Почему Наталья Могилевская до сих пор не стала мамой

По словам артистки, она все еще надеется родить ребенка, и жалеет, что не сделала этого раньше.

"Я скучаю, конечно. И я еще надеюсь", - сказала Наталья.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевская также призналась, что всегда была сконцентрирована на карьере и постоянно откладывала жизнь на потом.

"Честно, я не решилась, потому что у меня не было мужа. Сначала я думала только о карьере, а дальше в какой-то момент я поняла, что если не изменюсь, не стану хорошей женой, которая не зациклена на работе, то ко мне не придет нормальный мужчина. Я думала, что полгода поработаю, а потом выйду замуж и будут дети… И 10 лет я была одинока", - добавила звезда.

 

Отметим, исполнительница нашла свою любовь во время полномасштабного вторжения.

Хотя артистка и была знакома с мужчиной уже около 20 лет, он покорил ее сердце после 24 февраля прошлого года.

Избранник Натальи помогал ей эвакуировать сестру во Францию, ездил с ней с концертами в прифронтовые города.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Также мужчина постоянно поддерживает певицу. В частности, влюбленные уже живут вместе.

Напомним, недавно певицу заметили вместе с ребёнком в Киеве. Говорят, девочка называла ее мамой.

Недавно дочь Матвиенко заговорила о ревности и призналась, чем ее "бесит" муж.

Также лидер группы "Скай" ответил общается ли с экс-женой после ее публичных обвинений в абьюзе.

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