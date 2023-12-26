Наталья Могилевская назвала причины, которые помешали ей стать мамой: "Еще надеюсь"

48-летняя украинская певица Наталья Могилевская назвала причины, помешавшие ей родить ребенка.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы Дмитрию Гордону.
По словам артистки, она все еще надеется родить ребенка, и жалеет, что не сделала этого раньше.
"Я скучаю, конечно. И я еще надеюсь", - сказала Наталья.
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Могилевская также призналась, что всегда была сконцентрирована на карьере и постоянно откладывала жизнь на потом.
"Честно, я не решилась, потому что у меня не было мужа. Сначала я думала только о карьере, а дальше в какой-то момент я поняла, что если не изменюсь, не стану хорошей женой, которая не зациклена на работе, то ко мне не придет нормальный мужчина. Я думала, что полгода поработаю, а потом выйду замуж и будут дети… И 10 лет я была одинока", - добавила звезда.
Отметим, исполнительница нашла свою любовь во время полномасштабного вторжения.
Хотя артистка и была знакома с мужчиной уже около 20 лет, он покорил ее сердце после 24 февраля прошлого года.
Избранник Натальи помогал ей эвакуировать сестру во Францию, ездил с ней с концертами в прифронтовые города.
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Также мужчина постоянно поддерживает певицу. В частности, влюбленные уже живут вместе.
Напомним, недавно певицу заметили вместе с ребёнком в Киеве. Говорят, девочка называла ее мамой.
Недавно дочь Матвиенко заговорила о ревности и призналась, чем ее "бесит" муж.
Также лидер группы "Скай" ответил общается ли с экс-женой после ее публичных обвинений в абьюзе.