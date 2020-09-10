Настя з собачкою з Ухані вкрала чоловіка з сім'ї: екс-дружина вперше прокоментувала скандал

Українка Настя Зінченко стала відомою на всю Україну після того, як застрягла в китайському місті Ухань з собакою Вона відмовилася евакуюватися додому в розпал пандемії, оскільки їй заборонили брати собаку в літак. А нещодавно вибухнув ще один скандал – дівчина закрутила серйозний роман з головою Міграційної служби Максимом Соколюком, який допомагав їй під час вимушеної ізоляції.

Максим Соколюк старший від Насті на 20 років, у нього на момент знайомства з Настею була дружина і двоє дітей. Після декількох місяців спілкування з молодою українкою на відстані, Соколюк подав на розлучення.

"Спочатку все спілкування було з приводу документів, а через місяць ми відчули близькість і почали теми цікаві чіпляти – життєві. Які цілі, плани однакові, і якось воно саме в пазлик склалося", - поділилася деталями роману Настя на своїй сторінці в Instagram.

В кінці літа Анастасія Зінченко погодилася переїхати до коханого в Київ. Він на той момент вже подав на розлучення і пішов від законної дружини. Колишня дружина Соколюка спокійно сприйняла цю ситуацію і зізналася, що не відчуває себе скривдженою.

"У нас все добре. Всі за взаємною згодою. Все в порядку. У нас нормальні, дружні стосунки залишилися. Це життя, так буває. Я абсолютно не відчуваю себе ні ображеною, ні кинутої", - так прокоментувала ситуацію колишня дружина Соколюка для Znaj.ua.

Зараз закохані орендували квартиру в столиці, через те, що Соколюк все майно залишив своїй колишній дружині та дітям. Про весілля Соколюк і Зінченко поки не говорять і не планують його в цьому році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українка Настя Зінченко відмовилася від евакуації з Ухані через свою собаку.

А також розповідали про те, що дівчина з Ухані з собачкою закрутила роман з головою державної Міграційної служби України.