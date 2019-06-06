Настя Каменських зробила відверте зізнання про вагітність (відео)

Настя Каменських вперше прокоментувала чутки про свою вагітність, які почали активно розповсюджуватися після весілля з Потапом. Шанувальники почали приписувати зірці цікаве становище після того, як молодята стали публікувати свої фото з медового місяця, який вони провели в Туреччині. Нещодавно співачка розставила всі крапки над "і", передає ТСН.

Перші ж фото Насті в купальнику викликали підозри у шанувальників. Майже одразу ж після повернення співачка вийшла на сцену - вона виступала на відкритті столичного нічного клубу, де й прокоментувала чутки.

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Потап і Настя довгі роки приховували свої стосунки, доки не побралися 23 травня в елітному столичному ресторані. Одразу ж після весілля вони полетіли на приватному літаку до Туреччини.

Разом із собою Настя і Потап взяли ще двох подруг, що викликало небувалий подив у фанатів. Згідно з припущенням коментаторів в соцмережах, дівчат взяли з собою, щоб ті робили знімки молодят під час відпочинку.

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Розмови про вагітність Каменських не вщухали протягом всього відпочинку 32-річної Насті Каменських і 38-річного Олексія Потапенка.

Під час свого виступу на сцені Настя нарешті відповіла на головне питання.

"Усі вже пишуть, що я вагітна, але я не вагітна. Я просто була в Туреччині і обіжралась", - сказала Каменських.

Настя Каменських співала і танцювала у клубі до першої години ночі.

Настя Каменських прокоментувала чутки про вагітність (відео: YouTube/ТСН)

До слова, не лише Настя не відмовляла собі у смаколиках під час відпочинку. Потап зізнався, що теж набрав кілька зайвих кілограмів у весільній подорожі.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко розповів про те, як вперше познайомився з тоді ще тільки творчим дуетом Каменських і Потапа, і про що Настя розповіла йому по секрету.

Також повідомлялося що Потап за кілька днів до весілля захворів, і тому під час церемонії погано почувався.