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Настя Каменських зробила відверте зізнання про вагітність (відео)


Настя Каменських відповіла на питання, яке останнім часом неабияк цікавило її шанувальників

Настя Каменських вперше прокоментувала чутки про свою вагітність, які почали активно розповсюджуватися після весілля з Потапом. Шанувальники почали приписувати зірці цікаве становище після того, як молодята стали публікувати свої фото з медового місяця, який вони провели в Туреччині. Нещодавно співачка розставила всі крапки над "і", передає ТСН.

Перші ж фото Насті в купальнику викликали підозри у шанувальників. Майже одразу ж після повернення співачка вийшла на сцену - вона виступала на відкритті столичного нічного клубу, де й прокоментувала чутки.

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Потап і Настя довгі роки приховували свої стосунки, доки не побралися 23 травня в елітному столичному ресторані. Одразу ж після весілля вони полетіли на приватному літаку до Туреччини.

Разом із собою Настя і Потап взяли ще двох подруг, що викликало небувалий подив у фанатів. Згідно з припущенням коментаторів в соцмережах, дівчат взяли з собою, щоб ті робили знімки молодят під час відпочинку.

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Розмови про вагітність Каменських не вщухали протягом всього відпочинку 32-річної Насті Каменських і 38-річного Олексія Потапенка.

Під час свого виступу на сцені Настя нарешті відповіла на головне питання.

"Усі вже пишуть, що я вагітна, але я не вагітна. Я просто була в Туреччині і обіжралась", - сказала Каменських.

Настя Каменських співала і танцювала у клубі до першої години ночі. 

Настя Каменських прокоментувала чутки про вагітність (відео: YouTube/ТСН)

До слова, не лише Настя не відмовляла собі у смаколиках під час відпочинку. Потап зізнався, що теж набрав кілька зайвих кілограмів у весільній подорожі.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко розповів про те, як вперше познайомився з тоді ще тільки творчим дуетом Каменських і Потапа, і про що Настя розповіла йому по секрету.

Також повідомлялося що Потап за кілька днів до весілля захворів, і тому під час церемонії погано почувався.

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