Настя из "Холостяка", с которой у Терена было самое горячее свидание: Я была очень влюблена

- Каким было ваше первое впечатление от Александра Терена?

- Очень хорошим. Во-первых, мне очень понравилось то, что он очень простой, мне было очень комфортно с ним. Понравилось то, что он делал много комплиментов. Понравилось то, что он очень с пониманием отнесся к тому, когда я ему готовила те гречневые панкейки. Они подгорели, и он это воспринял со смехом. То есть его простота и его чувство юмора, его легкость, это меня подкупило.

- А как быстро вы поняли, что вы к нему испытываете симпатию или что-то большее?

- После нашего первого свидания в Одессе. А более большие чувства, такие как влюбленность, у меня появились после первого поцелуя в бассейне.

- Как вы отреагировали, когда в четвертом выпуске вы узнали, что Терен целовался с Вероникой, Инной и Викторией?

- Я отреагировала на самом деле достаточно спокойно, не так, эмоционально, как другие девушки. Кто-то начал плакать, у кого-то даже была истерика. Я более с пониманием к этому отнеслась. Да, мне было неприятно. Однако на тот момент я еще была в состоянии симпатии, это не принесло мне столь болезненных эмоций. Да, неприятно, однако я, так сказать, собралась и истерика у меня не случилась.

Настя из "Холостяка" высказалась о чувствах к Терену (фото предоставлено пресс-службой)

- Поговорим о вашем свидании в бассейне. После того, как девушки поступили, был ли у вас разговор с ними именно в домике, вне камер?

- На следующий день после свидания мы общались с девушками по этому поводу. И Инна была первой, кто подошла ко мне и она даже извинилась за то, что так произошло. И она сказала, что понимает мои эмоции и это характеризует ее как очень добрую и отзывчивую женщину. Другие девушки не сказали никаких извинений. Для них это была комедия. Вероника и Анастасия вообще, по моему мнению, не являются очень добрыми людьми. Они видели, что я расстроилась, это вызвало у них только смех и какую-то радость. Мне трудно это понять.

- В течение всего вашего периода участия в "Холостяке" вне камер, ваши отношения с девушками были такими же, как и в кадре, или возможно вы с кем-то больше стали дружить, или кто-то открыто вас провоцировал?

- Я очень хорошо общалась на проекте с Инной и Алиной. С Алиной мы жили всегда вместе с первого дня на проекте. Я считаю их достаточно хорошими женщинами, достаточно приятными. А с другими девушками, с которыми у меня были конфликты в кадре, с Вероникой, особенно с Анастасией, мы вообще не общались вне камер. И поэтому, когда мы заходили в кадр, я видела такую непонятную агрессию в отношении меня, это вызвало у меня шок. Я даже не знала как реагировать, потому что вне камер этого не было.

И я даже могу сказать, что для Вероники, я уверена на 90%, что это была игра на камеру. Потому что такой злобы я от нее не чувствовала без камер. Я очень верю, что это была только игра. А что касается Анастасии, мы не общались вне камер, однако ее неадекватное поведение было всегда. У меня очень плохое отношение к ней просто.

- Как ваши близкие и родные отреагировали, когда вы им сказали, что вы планируете участвовать в реалити?

- Первой узнала моя мама. Она знала, кто такой Александр Терен, и она начала тревожиться и волноваться за меня, потому что по правилам проекта мы не могли постоянно поддерживать связь, потому что у нас не было обычного телефона. Это, конечно, вызвало тревожность, потому что идет война и страшно, когда твой ребенок едет непонятно куда.

А бабушки отреагировали тоже позитивно. Ни один человек из моей семьи не сказал ничего плохого. Все меня поддерживали. Я очень им благодарна за это. Даже когда мой отец узнал об этом, он также меня поддержал и волновался за меня. После проекта мы с ним поговорили. И мне была очень приятна его поддержка.

Настя и Терен (фото предоставлено пресс-службой)

- А сейчас они смотрят "Холостяка"?

- Да, вся моя семья смотрит. Моя мама заплакала, когда я покидала проект. Она даже не ожидала, что будет плакать. Она, когда увидела такие мои яркие эмоции, мои слезы, она не выдержала. Однако от всех я не услышала ни одного плохого комментария относительно моего поведения на проекте. Я слышала комментарии относительно других девушек, когда они говорили обо мне плохие вещи. Тогда была яркая реакция, особенно у моей бабушки по маминой линии. Она у меня такая женщина яркая, она как скажет, знаете, за словом в карман не полезет.

- Сейчас, когда смотрите, что говорят девушки, вы могли представить, что будут такие разговоры и выпады в их комментариях? Не только к вам, а просто между всеми.

- У меня были ожидания такого отношения, комментариев каждой девушки относительно меня. И эти ожидания, они оправдались. Возможно, я не ожидала, что от некоторых будут настолько резкие комментарии. И со стороны Анастасии настолько сильная непонятная ненависть. А так, меня не сильно это цепляет, однако большинство девушек меня даже порадовали. Такие как Инна, Юстина. Их комментарии сейчас понятные.

- Что касается ваших отношений с Александром, почему по вашему мнению была такая кардинальная разница между тем, что было в бассейне, когда между вами кипела страсть, и между тем, что было именно в последнем свидании?

- Я немножко даже растерялась под конец свидания, потому что я ожидала прикосновений, поцелуев, то, как было на нашей последней встрече, потому что я была в так называемой иллюзии того, что этот человек имеет такие же чувства ко мне, что и я к нему. Поэтому я настолько окрыленная пошла на это свидание, я настолько влюбленно на него смотрела, просто растворилась в человеке.

И мне до сих пор не понятно, что случилось. Мне кажется, что после того, как прошла неделя нашей встречи Александр, может, что-то понял в себе. Может, он охладел ко мне, может, он понял, что у него более сильные чувства к другим девушкам, и эти чувства заглушили чувства ко мне.

Настя Анисимова рассекретила закулисье "Холостяка" (фото предоставлено пресс-службой)

- Вас это обидело?

- У меня никоим образом нет обид к Александру. Конечно, я была очень влюблена, однако было понятно, что я здесь не одна. И так бывает, что люди не сходятся. Он меня не до конца понял. Я верю в то, что он найдет свою любовь, а я найду свою. Я желаю ему только счастья, он очень хороший человек.

- Что касается ситуации с Викторией. Она сама решила уйти из реалити, это не было ошибкой?

- Мне кажется, что Вика не совершила ошибку. Она человек очень импульсивный. И мне кажется, что если уже на этом этапе она так легко попрощается с Александром, то если бы он даже ее выбрал, все равно эти отношения рано или поздно закончились бы. И лучше, что это завершилось на этом этапе, чем позже. Вика - она неплохой человек.

- Кстати, Вика недавно высказалась о тех слухах в сети, когда вас начали обвинять в "эскорте". А что бы вы хотели сказать авторам подобных слухов?

- Я настолько была шокирована, когда услышала такие слухи! Сначала у меня это вызвало смех, потому что я подумала то, что все понимают, что это полная чушь. Однако, когда некоторые люди в это поверили, тогда уже у меня были эмоции злости и непонимания. Мне кажется, что с экрана видно то, что я не могу как-то касаться эскорта. Хочу сказать тем, кто распространяет эти слухи, что они очень плохие люди и все вернется.

- Сейчас вы бы хотели что-то переиграть или что-то изменить, если бы была такая возможность?

- Я бы, наверное, ничего не меняла. Все произошло так, как должно произойти. Наверное, в отношении Вики я бы не говорила таких резких комментариев по поводу ее решения покинуть проект. Однако на тот момент это были мои искренние эмоции. Уже сейчас я могу немножко по-другому на все смотреть. А тогда я все говорила так, как чувствовала.

Анастасия на "Холостяке" (фото предоставлено пресс-службой)

- Вам пишут в соцсетях не только девушки, которые смотрят, но и мужчины? Возможно, вас приглашают на свидание, или кто-то хочет стать новым "холостяком" для вас?

- Очень много мужчин пишет, я даже не ожидала такого внимания. И, кстати, действительно, есть такие сообщения, где мужчины пишут: "Я устрою тебе свой конкурс "Холостяк", ты станешь моей". Это очень смешно, однако все комментарии относительно моей личной жизни я дам уже после финала.

- А какой он, мужчина вашей мечты?

- Мужчина моей мечты - это однозначно мужчина с добрым сердцем. Это мужчина, который не допускает агрессии к женщине. Это очень для меня важно. Это мужчина верный, кто любит животных, это для меня тоже важно. И тот, кто умеет по-настоящему любить. Все остальное для меня на самом деле не так важно. Я обращаю внимание на внутренний мир, а не на внешность, состояние, это очень второстепенно для меня. Я просто мечтаю быть счастливой и любимой.

- О чем вы больше всего мечтали на проекте? Чего вам больше всего не хватало?

Ой, мне очень не хватало двух вещей. Во-первых, мне было трудно не иметь возможности постоянно быть на телефоне. И второй момент - это то, что я постоянно слушаю музыку, всегда в наушниках. И этого не хватало.

- А чем вообще вы занимались в домике, когда не шли съемки?

- У меня был блокнот и черная ручка. И когда было время, я просто сидела и зарисовывала то, что передо мной, то, что видела. Так себя и занимала. Также, конечно, был дневник, который подарил Александр каждой девушке. Его заполняли. А также бывало, что мы с девушками просто там завтракали вместе, ужинали вместе, и на самом деле была довольно приятная атмосфера. Несмотря на то, что я и некоторые девушки между собой не ладили, когда мы были все вместе, атмосфера не была очень токсичной. Девушки вели себя не так агрессивно. Просто если кто-то кому-то не нравился, полностью друг друга игнорировали. А так, у меня достаточно приятные воспоминания от участия, от проекта.

Настя из "Холостяка" рассказала, чем ее поразил Терен (фото предоставлено пресс-службой)

- Зрителям очень интересно, как был устроен быт на съемках. Вы готовили себе самостоятельно, заказывали продукты? Как вообще это происходило?

Когда мы были в Киеве, то периодически была возможность съездить в магазин. Однако не самим, а конечно, с нами ехали и мы покупали продукты. Или нас спрашивали и нам покупали. И мы могли готовить, когда было время. Однако когда было очень много съемок, этого времени было мало. На съемках ели в ресторанах.

- В кадре все участницы с мейком, с маникюром, в очень красивых и стильных "луках". Это все вы делали и выбирали самостоятельно?

- Мы несколько раз с девушками, также в сопровождении, ездили в салон. Нам делали маникюр, педикюр - каждая сама выбирала дизайн, который она хочет. Таких жестких правил, конечно, не было. А что касается макияжа, то у нас было несколько визажистов. И в 99% случаев девушкам всегда результат макияжа нравился и никто не спорил.

Обычно стилисты предлагали нам несколько вариантов одежды. И там мы уже смотрели и вместе выбирали, что лучше. Я всегда была довольна. И я, честно говоря, особенно благодарна стилистам, потому что я считаю, что мои образы на свидание, и вообще все образы были очень яркие и необычные.

- Что вы взяли с собой домой после церемонии роз?

У меня была традиция, каждую неделю на проекте я отрывала лепесток от розы и вкладывала его в дневник. Так сказать, вот как символ, что еще одна неделя прошла. Я хранила эти лепесточки, и до сих пор я их храню, забрала с собой домой.

- Как изменилась ваша аудитория в соцсетях с началом и после вашего участия в "Холостяке"?

- У меня еще до проекта была достаточно большая аудитория людей и в TikTok, и в Instagram. И я была готова к вниманию. И пока я не заметила, что есть какой-то отток, я наоборот вижу, что больше и больше людей заинтересованы, я им понравилась как личность и мне очень приятно.

- А есть ли вообще хейт? И как вы реагируете на комментарии от тех, кто пытается вас критиковать?

- Очень мало хейта на самом деле. Были буквально несколько таких прям злых комментариев. Однако их мне писали дети. И поэтому я никак не отреагировала на них. Да и вообще у меня есть такое правило. Со мной этим поделился один довольно известный блогер. Лучше проигнорировать 100 плохих комментариев и ответить на один хороший. Потому что этот человек, который написал хороший комментарий, он ждет твоего ответа.

Поэтому лучше сеять добро и отвечать на добро, а не сеять зло и еще больше того зла делать. Поэтому я никогда не отвечаю на хейт. Меня трудно очень вывести из себя в этом плане. Я отвечаю только на хорошие комментарии, а критику, например, относительно моей болезни, игнорирую.

Настя откровенно высказалась об участии в шоу "Холостяк" (фото предоставлено пресс-службой)

- Когда вы решились рассказать на проекте о своем диагнозе, не пожалели, что вы открылись и заговорили об этом?

- Нет, не жалела. Я получила очень много комментариев, и честно говоря, один комментарий даже довел меня до слез. Мне написала женщина, что у ее маленькой дочери такой же диагноз, как и у меня. И она теряла веру в то, что человек с таким диагнозом может жить полноценную жизнь. У нее, у этой матери было очень сильное волнение. И она написала, что когда она увидела меня, и то, как я живу, она поверила в то, что ее дочь вырастет такой, как я. Она так и написала. И меня это довело до слез.

И вообще таких комментариев, где люди благодарили, что я освещаю эту тему, было много. Люди благодарили, потому что у них было много ситуаций в жизни, где они должны были извиняться за то, что у них инвалидность. В том плане, что в нашем обществе привыкли, что если ты выглядишь как здоровый человек, значит ты здоровый человек. Потому что такие болезни, как у меня, не часто освещаются. И сейчас все больше людей понимают, что не стоит судить просто по внешнему виду, что за этим может скрываться очень тяжелая болезнь, с которой очень трудно жить и бороться.

- Вы представляли жизнь с Тереном, если бы вы победили? Могли "нарисовать" себе быт с ним, учитывали то, что он потерял конечности?

Конечно, я представляла и не один раз дальнейшую жизнь с Александром в будущем. Меня ничего не пугало. Я понимала, что он человек с инвалидностью, что он по квартире передвигается на кресле колесном. Я ни разу не думала, что это может стать проблемой во время жизни вместе. Я с пониманием относилась к этому и меня это совсем не отталкивало и не пугало.