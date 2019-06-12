На "Азовсталі" на капремонт зупинена шоста доменна піч

Ілюстративне фото (metinvestholding.com)

На капітальний ремонт зупинена доменна піч №6

На меткомбінаті "Азовсталь", в рамках модернізації доменного виробництва меткомбінату "Азовсталь" відповідно до Технологічної стратегії-2030, на капітальний ремонт зупинена доменна піч (ДП) №6. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

Як пояснили в компанії, модернізація домни дозволить підвищити її енергоефективність, знизити собівартість виробництва і скоротити викиди пилу на 55%.

"Зупинка ДП №6 пройшла у відповідності з розробленими технічними заходами. На даний момент процес охолодження домни завершено. Ідуть підготовчі роботи до демонтажу конструкцій і капітального ремонту", - розповіли в "Метінвесті".

В ході капремонту ДП №6 меткомбінату "Азовсталь" буде виконана модернізація системи шихтоподачі і бункерної естакади, реконструкція ливарного двору і самої печі, встановлена нова система охолодження з мідними холодильниками, нова футеровка і безконусний завантажувальний пристрій.

Також виконуються підготовчі роботи до будівництва установки придоменної грануляції шлаку та підключення до установки вдування пиловугільного палива (ПВП). У прес-службі підкреслили, що зараз придоменна грануляція шлаку вважається найбільш раціональним видом переробки, тому що виключає з експлуатації парк шлаковозних ковшів, значно спрощує організацію, здешевлює виробництво і знижує навантаження на навколишнє середовище.

Як заявив генеральний директор МК "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі, група "Метінвест" чітко виконує взяті зобов'язання перед громадою.

"Капремонт шостої домни продовжує серію послідовної модернізації потужностей доменного виробництва меткомбінату "Азовсталь". Доменні печі одна за одною оновлюються з урахуванням європейських екологічних вимог і з переходом на замкнутий цикл охолодження", - прокоментував він.