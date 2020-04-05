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Справжня весна: на скільки в Україні затримається гарна погода

STYLERЖиття    05.04.2020 - 20:11
Справжня весна: на скільки в Україні затримається гарна погода
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні зіпсується у п'ятницю

Погода в Україні з неділі по п'ятницю, з 5 по 10 квітня, буде теплою і сонячною. Вже наприкінці тижня на території нашої країни очікуються дощі. Разом з тим температура повітря почне підвищуватися. 7 квітня, на Благовіщення, температура повітря сягатиме +20 градусів.

Синоптик Наталія Діденко зазначає у своєму мікроблозі в Facebook, що Україна і надалі буде перебувати під впливом антициклону. Тепла та сонячна погода очікується до п'ятниці.

"Антициклон займає значну частину європейського континенту, лише на крайньому заході Європи циклон принесе завтра дощі у Великобританії, Іспанії, Франції та Португалії, а ще один поллє дощами Балкани й західну Туреччину (карта 2). В Україні найближчий дощ ймовірний не раніше п'ятниці, 10-го квітня. Завтра і найближчими днями очікується суха сонячна погода", - пише Діденко.

На погоду в Україні також буде впливати напрямок вітру.

"Напрямок вітру, враховуючи пожежу в чорнобильській зоні, важливий. У понеділок передбачається вітер з північного заходу, але вже трохи слабкіше, ніж сьогодні", - додала вона.

Справжня весна: на скільки в Україні затримається гарна погода

Справжня весна: на скільки в Україні затримається гарна погода

Карта погоди в Україні на тиждень (фото: facebook.com/tala.didenko)

За даними Діденко, протягом наступного тижня очікується тепла погода у денний час.

"Температура повітря починає "розкручуватися". Найближчої ночі ще буде свіжо, близько нуля і навіть до маленьких мінусів, але вдень повітря прогріється до +11... +16 градусів. 7 квітня, на Благовіщення, квітневе тепло попре потужно і стовпчики термометрів будуть підніматися до +14... +20 градусів. Як я вже згадувала, шанс на дощ з'явиться 10 квітня, у п'ятницю ще й трохи похолодає", - підсумувала синоптик,

Справжня весна: на скільки в Україні затримається гарна погода

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше під Одесою пронісся величезний "смерч". В матеріалі STYLER опубліковано відео природного явища.

Раніше ми писали, що справжня весна прийде на Благовіщення.

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Новини України ГідрометцентрсиноптикНаталья Диденко
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