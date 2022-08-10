Справжня італійська фокача своїми руками. Легко та смачно!

Справжня фокача, приготована за аутентичним рецептом, стане чудовою стравою на обід або до святкового столу. Особливий метод заготівлі тіста в поєднанні з вишуканою начинкою навряд залишить когось байдужим.

Італійська фокача

Це не просто різновид італійського хлібу, а справжня італійська гордість, як от "борщ" для нас. Деякі історики кажуть, що фокача з'явилась за часів Древнього Риму, інші кажуть, що такий хліб пекли задовго до нього.

Хай там як, першочергово, це був звичайний хліб, який готували з найдоступніших інгредієнтів. Згодом люди почали додавати в хліб усе, що знаходили вдома - відтак фокачу можна назвати пращуром сучасної піци.

Інгредієнти

Для приготування фокачі з начинкою нам знадобиться:

500 г борошна

400 г води

1 чайна ложка цукру

8-10 г живих дріжджів (або 3-4 г сухих)

2 столові ложки оливкової олії

12-15 г солі

200 г балику або бекону

100 г копченого сиру (або іншого сиру)

Оливки без кісточок

Розмарин

Ось такою буде наша фокача у розрізі (скріншот)

Спосіб приготування

Першим ділом додаємо дріжджі до борошна. Далі - чайну ложку цукру. Слідом додаємо 300 г води кімнатної температури та добре все перемішуємо. Додаємо ще 100 г води та солимо.

Знову добре перемішуємо й додаємо 2 столові ложки оливкової олії. Накриваємо тісто плівкою та залишаємо на 30 хвилин у темному теплому місці.

Далі обережними рухами слід перемішати тісто ложкою від країв до центру посуду. Знову залишаємо тісто відпочити поки воно не виросте в об'ємі десь у 2 рази.

Тепер - найскладніше. Треба змазати руки олією та за тою ж схемою, що ми перемішували ложкою, тепер слід так зробити руками. Намагаємось ніби вкрити ковдрою одну частину тіста іншою. За 5-10 хвилин такої турботи тісто стане більш однорідним.

Намастіть поверхню стола оливковою олією та розмістіть на цьому місці тісто. Вам слід розділити його навпіл.

Далі змажте жарівку олією або використовуйте спеціальний папір. Розмістіть першу частину тіста на жарівці та обережними рухами пальців розтягніть її по поверхні жарівки.

Покладіть слайсами нарізаний бекон на поверхню тіста, потім додайте пласт сиру та ще раз устеліть зверху бекон.

Далі нам треба закрити начинку другою частиною тіста, так аби тісто повністю покрило начинку та з'єдналося по краях з першою частиною.

Знову накриваємо тісто тканиною та даємо відпочити впродовж 30-40 хвилин.

Далі обережними рухами пальцями, ми робимо заглиблення. Солимо зверху морською сіллю. Розташовуємо шматочки розмарину вздовж поверхні. Далі розміщуємо оливки, трошки притискаючи.

Нарешті можна готувати! Запікаємо фокачу у духовці за температури 220-250 градусів впродовж 18-20 хвилин.

Як саме усе це робити, ви можете побачити на відео нижче. Смачного!