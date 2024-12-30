"Настанут светлые и мирные времена": Никитюк, Сумская и другие звезды чувственно поздравляют с Новым годом

Леся Никитюк

Телеведущая "Нового канала" Леся Никитюк обращается к каждой семье.

"Друзья! Поздравляю с наступающими праздниками. Пусть в каждой семье будет мир, согласие и спокойствие. Уже не первый год мы с вами загадываем одно и то же желание - пусть оно наконец сбудется", - желает Леся.

Леся Никитюк (фото предоставлено пресс-службой)

Ольга Сумская

Актриса и телеведущая Ольга Сумская желает в новом году много любви.

"Чтобы в Новом году было еще больше добрых дел и спасенных собачек! И котиков, конечно же! А наше замечательное кино напомнит всем о важности милосердия и любви, ведь именно она, как известно, спасет мир. Пусть в Новом году, несмотря ни на что, у нас будут силы и возможности поддерживать друг друга. И, самое главное, верить, что наступят светлые и мирные времена", - желает культовая актриса.

Ольга Сумская (фото предоставлено пресс-службой)

Николас Карма

Блогер Николас Карма призывает создавать стиль, который является отражением личности.

"Друзья, с наступающим Новым годом! Хочу напомнить вам: "Тяжелый люкс" - это не о цене на одежду, это о вашем внутреннем состоянии. Пусть в 2025 году каждый из вас сияет уверенностью и стилем независимо от брендов, а ваш гардероб станет отражением вашей души, а не ценника. И, конечно, давайте помнить, благодаря кому мы можем жить, смеяться и праздновать. Спасибо нашим ВСУ, что держат для нас мир и возможность быть вместе с родными", - желает Николас Карма.

Николас Карма (фото предоставлено пресс-службой)

Иван Блиндар

Пожелание актера Ивана Блиндара - любить, верить в Украину и ловить мечты, как снежинки.

"С Новым годом и Рождеством! Пусть в вашей жизни будет больше света, тепла и добра, чем гирлянд на елке. Желаю, чтобы в новом году мечты не просто сбывались, а чтобы вы сами их ловили, как те снежинки. И чтобы самая главная наша общая мечта наконец осуществилась. Живите легко, смейтесь искренне, любите от души и верьте в Украину!" - желает украинцам Блиндар.

Иван Блиндар (фото предоставлено пресс-службой)

Анастасия Оруджова

Актриса и юмористка Анастасия Оруджова поддерживает - стоит не прекращать мечтать.

"Поздравляю с праздниками! Желаю, чтобы мечты осуществлялись и хотелось мечтать дальше. Победы, любви, спокойствия и вдохновения!" - говорит актриса.

Анастасия Оруджова (фото предоставлено пресс-службой)

Напомним, что фильм "Песики" - новая картина, созданная FILM.UA Group при поддержке "Нового канала". Премьера состоится 6 марта 2025 года. Это яркая, остроумная, но одновременно эмоциональная комедия, которая стала актерским дебютом телеведущей Леси Никитюк. Среди четвероногих актеров фильма более 100 собак, включая животных из приюта Gostomel Shelter.