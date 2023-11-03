Удовольствие для ушей. 7 украинских музыкальных новинок ноября на любой вкус

Jerry Heil - "Три полоси"

В новой песне Jerry Heil подчеркивает, что всегда важно идти к своей цели, чтобы там ни было и чтобы не говорили за спиной.

Она начала писать эту композицию еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля песня наполнилась новыми смыслами.

Поэтому этот трек посвящен характеру украинского народа и уже успел засесть в сердцах украинцев.

Еще до выхода песня стала вирусной в ТикТоке, и с каждым днем набирает все больше просмотров и видео.



Геля Зозуля - "І ось"

Геля Зозуля вошла в поп-сегмент украинской музыки. Ее новая песня, как и предыдущая работа исполнительницы, "Наробила лиха", уже стала Тик-Ток-хитом. "І ось" - идеальный результат летних курортных романов и влюбленностей, уступающих местом осенней меланхолии.

KOLABA & Павел Зибров - "Хрещатик"

Проект KOLABA продолжает давать новую жизнь украинским шлягерам. Теперь по-новому зазвучала легендарная песня Павла Зиброва "Хрещатик".

Этот шедевр олицетворяет собой душу и энергию самого Киева, где переплетаются прошлое и будущее, традиции и инновации. Также "Хрещатик" является символом единения и гордости для каждого украинца и любящих и ценящих богатство культурного наследия.

Роман Скорпион и Mariia Dovgauk - "Океан"

Украинский певец Роман Скорпион обнародовал новую дуэтную песню с молодой певицей Марией Довгаюк. Эта песня особая - нежная, откровенная, искренняя.

"Любовь - это океан. Иногда убаюкивает нас спокойствием и нежностью, а иногда накрывает с головой бурными волнами. Этот океан безграничный и наполнен разными эмоциями. И только от нас зависит - погрузиться в него или остаться на плаву", - комментируют артисты песню.

Dannisha - "Kiss"

Певица Dannisha, в предыдущем видео которой снялся Богдан Шелудяк (Буше), которому был диагностирован редкий диагноз "синдром Гийена-Барре", выпустила новый трек "Kiss". Эта песня уже помогла собрать 100 тыс. грн в помощь ВСУ, ведь каждый PRE-save нового трека Dannisha конвертировала в 40 грн.

"Конечно, я могла просто задонатить большую сумму средств и сделать из этого пиар-акцию, как многие другие… Я системно помогаю ВСУ и общаюсь с ребятами из 3-й ОШБр, со многими друзьями. Я знаю о проблемах спада поддержки военных и понимаю людей: у многих уже нет денег, многие устали, другим надоело читать о коррупции. Но помогать надо, а для привлечения внимания к этой теме нужно использовать новые методы", - комментирует Dannisha.

CHEEV - "Більше немає крил"

Певца CHEEV называют ярким представителем молодой генерации артистов, активно развивающих музыкальную индустрию после начала полномасштабного вторжения.

В песне "Більше немає крил" он решил поднять тему эмоционального выгорания и бессилия. Она о том ощущении, когда ты нравственно выжат, а цвета вокруг тебя становятся не такими яркими, как раньше.

LAUD - "Конфіденційно"

"Пусть для вас мой опыт будет уроком, что личная жизнь должна касаться только вас и человека, с которым вы его создаете", - комментирует песню LAUD.