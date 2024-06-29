Удовольствие для ушей. 12 новых украинских песен, которые поднимут настроение на выходных

Украинские артисты не оставляют фанатов без "вкусных" новинок. Они представили немало песен, среди которых каждый может найти что-то интересное.

Макс Барских - "Замало. Acoustic"

"Очень часто мои песни сначала имеют медленный темп и пронзительную

лирику, а уже в процессе творческого поиска я нахожу для них более ритмичную форму. Но трек "Замало" имеет хорошее звучание в двух вариантах, поэтому я решил поделиться с вами ее первоначальной версией, приоткрыть завесу того, как она звучала с самого начала еще в процессе зарождения", - комментирует премьеру музыкант.

BIEHU - "Яка є я?"

Екатерина Бегу, которая строит карьеру под сценическим псевдонимом BIEHU, представит сингл "Яка є я?". В новой работе певица размышляет над темой, как не потерять связь с собой.

"Мир движется с большой скоростью, и мы время от времени в нем теряем контакт с собой. То, что было ценно вчера, сегодня нет смысла. То, что имеет смысл сегодня, завтра потеряет свою актуальность. Смелость открывать в себе новые краски, несмотря на собственные страхи и навязанные мнения окружающих - должны стать неизменной ценностью жизни каждого из нас", - комментирует свой трек автор хитов для Златы Огневич и VERА.

TAYANNA - "Океан"

Певица запремьерила песню, которая покоряет сердца своей глубокой лирикой и невероятно сильным вокалом. "Океан" напоминает нам о том, как важно ценить моменты и находящихся рядом людей, особенно в это непростое время!

alyona alyona - "Тато"

Реперша отметила, что эта песня для нее очень особенная, ведь она посвящена папе.

"Так случилось, что все свои детские чувства и переживания я обсуждала с мамой. Но на самом деле стоило говорить об этом и с папой тоже, а я никогда не разговаривала с ним о любви. Даже когда стала взрослой и хотела поделиться чувствами - я стеснялась. А сейчас, когда я нашла свою настоящую любовь, то вижу, как много в ней отцовских черт характера, насколько вано было поговорить с ним о любви", - рассказала артистка.

Alexjazz - "Моя любов"

Артист представит новый трек, который стал авторской интерпретацией стихотворения Владимира Сосюры в стиле пост-панк.

"Я получил официальное разрешение от родственников Владимира Сосюры. Вырывать фразы и строчки из контекстов, позиционируя, что это на основе стихов - паразитирование на культурном наследии, никак иначе. Поэтому следует разделять, что такое "на основе", а что такое "вдохновился", - заявил певец.

ТНМК – "Конституція для всіх"

Этот трек артисты выпустили ко Дню Конституции. Группа планировала презентовать ее еще в 2022 году, но релиз пришлось перенести.

"Песня - самый простой способ донесения информации до современного инфантильного человечества. С помощью песни мы уже объясняли некоторые факты из истории Украины, а сегодня знакомим детей с основами Конституции Украины и рассказываем, почему это важно. Детские песни с анимациями становятся нашим вторым "я", - рассказал Александр "Фоззи".

Сергей Лазановский - "Зорі"

"После прослушивания этой песни, вы точно погрузитесь в водоворот эмоциональных и страстных чувств. Ритм композиции заставит ваше тело двигаться так, будто вас никто не видит. Но заставит сразу запомнить этот трек. Любите и будьте любимы", - комментирует свой трек артист.



Христина Соловий - "Камертон"

Певица рассказала, что написала этот трек еще давно. Но решила презентовать его только сейчас.

"Камертон" является ровесником таких песен как "Fortepiano", "Хто як не ти. В основном я пишу песни, вдохновленные прожитым опытом. Но часто случается так, что сначала рождается песня, а потом я проживаю опыт, который навлекла на себя песней. "Камертон" - именно такой случай. Не жалею, что не зарелизила ее раньше", - рассказала Соловей.

KOLA - "Цілуй"

Песня продолжает историю любви и романтики, которую певица передает музыкой. Артистка отметила, что для нее очень важно, чтобы любовь основывалась на чувствах, доверии и душевном покое, ощущаемых рядом с любимым человеком.

"Иногда, чтобы понять чувства, не нужны яркие жесты, все можно ощутить в поцелуях", - добавляет KOLA.

BALSAM - "Море"

Это песня о сравнении нашей жизни с морем, которое может быть спокойным, бурным и беспокойным, а звезды - это неизменные и вечные ориентиры, которые индивидуальны для каждого человека и не дают ему потерять себя и свой путь в этой жизни.

Дантес - "Live Session"

28 июня украинский певец Владимир Дантес по случаю Дня рождения презентовал уникальный формат звучания собственных хитов под названием "Live Session".

KALUSH x Agape - "Хтось знов"

"Хтось знов" рассказывает о продаже чувств и эмоций в современном мире, где настоящая любовь становится все более редким явлением. Песня обращается к слушателям с призывом остановиться и задуматься о том, как мы относимся к важнейшему чувству в жизни.