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В TikTok появился новый модный тренд, который доказывает, что классика вечна (видео)

Понедельник 19 февраля 2024 16:04
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В TikTok появился новый модный тренд, который доказывает, что классика вечна (видео) У TikTok появился новый модный тренд (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

TikTok - это платформа для того, чтобы создавать и распространять тренды, флешмобы или просто делать интересный контент, который впоследствии начинает вируситься.

О новом модном тренде TikTok, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой и видео женщин в социальной сети.

В TikTok появился новый модный тренд с участием Энн Хэтэуэй

Помните, насколько раньше был популярен образ настоящей офисной леди, который еще тогда называли Офисная сирена. Название, конечно, интересное, но имеет очень простое основание.

Образ "Офисной сирены" - это, как правило, классическая юбка-карандаш, каблуки и желательно туфли челноки, водолазки, массивные украшения, нейтральные цвета. В качестве примера такого стиля приводят героинь Жизель Бюндхен и Энн Хэтэуэй в фильме "Дьявол носит Prada".

В TikTok появился новый модный тренд, который доказывает, что классика вечна (видео)В TikTok появился новый модный тренд, который доказывает, что классика вечна (видео)

Фото из фильма "Дьявол носит Prada"

Только вспомните, как выглядела героиня Энн, когда пришла работать в издание, она же действительно является олицетворением офисного стиля. Классического и в то же время сексуального.

Его цель состоит в том, чтобы привлечь внимание, как знаковые персонажи греческих мифов, использовавших свою внешность, чтобы привлечь мужчин к гибели.

Эстетика "Офисной сирены" - это больше, чем просто одежда, позволяющая романтизировать повседневную жизнь и позволяющая девушкам быть более женственными и носить классические вещи тогда, когда им этого хочется.

Женщины активно выкладывают видео, на которых одеты именно в этот стиль, они носят юбки-карандаши, очки, каблуки, рубашки или водолазки, которые в данный момент переносят их в эпоху прошлого.

Не зря говорят, что "Все новое - хорошо забытое старое". И тренд "Офисной сирены" доказывает это в очередной раз. К тому же Офисная сирена - это воплощение загадочной женщины, которая тяжело работает, но в то же время выглядит сексуально.

@xoxoitgirlls books and coffee and champaign and work and fashion magazines and '00s fashion; the office siren #itgirllss #officesiren som original - Vênus
@erika.dwyer How to dress in the Office Siren aesthetic #officesiren #corpcore #bayonetta #fashion #outfitaesthetic #workwear original sound - Erika Dwyer
@isabellrrose 2000’s Office Siren Makeup wearing @Nova Beauty eyeshadow in smoky, lipstick in heaven, eyeliner in black #officesiren #officesirenmakeup #2000smakeup #corporategirl #makeuptutorial som original - lino

Ранее мы рассказывали о том, как Энн Гетевей соединила три самых популярных тренда в одном образе.

Также читайте наш материал о том, что украинский "Щедрик" в техно-версии покоряет ТикТок.

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