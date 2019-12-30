Смерть пацієнтки від анестезії під Дніпром: в Україні заборонили ряд препаратів

Під Дніпром померла жінка після анестезії (Фото: колаж РБК-Україна)

У МОЗ після трагедії в Кам'янському зробили важливу заяву

Під Дніпром жінка померла після нескладної гінекологічної операції на наступний день після анестезії, і після трагедії в Кам'янському Держлікслужба заборонила використання ряду препаратів для наркозу.

У лікарні використовували певний медпрепарат при хірургічних операціях у період з 17 по 19 грудня.

Причиною смерті 41-річної пацієнтки лікарі називають токсичну дію невідомої речовини.

Віта Кісіль після операції спочатку почувала себе нормально, але невдовзі стан різко погіршився, відмовили всі органи і жінка померла.

За словами її чоловіка, жінка проходила обстеження у гінеколога, і лікар запідозрив онкологію - наріст на яєчниках - і готували до операції, щоб не було ускладнень.

Додамо, що інші шість паціенток після цього наркозу потрапили в реанімацію. Одна з них кілька днів перебувала в комі.

У МОЗ України зробили заяву про перевірку серії препаратів, які могли призвести до тяжких побічних реакцій у пацієнтів, а також про їх заборону.

Мова йде про лікарський засіб Дипрофол та інші лікарські засоби, які застосовувалися в Кам'янському під час і після хірургічного втручання пацієнтам.

З метою перевірки невідповідності якості або можливої фальсифікації лікарських засобів, можливих порушень холодового ланцюга для зберігання та транспортування лікарських засобів, Держлікслужба заборонила такі серії препаратів:

Дитилін , емульсія для ін'єкцій 1% по 20 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері, по 1 блістеру в пачці з картону, серії 19000015, виробництва ВАТ "Фармак", Україна;

, емульсія для ін'єкцій 1% по 20 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері, по 1 блістеру в пачці з картону, серії 19000015, виробництва ВАТ "Фармак", Україна; Дитилін-Біолік , розчин для ін'єкцій 20 мг/мл по 5 мл в ампулі у пачках, серії 106007/19, виробництва ВАТ "Фармстандарт-Біолік", Україна;

, розчин для ін'єкцій 20 мг/мл по 5 мл в ампулі у пачках, серії 106007/19, виробництва ВАТ "Фармстандарт-Біолік", Україна; Атракуриум-Ново , розчин для ін'єкцій 10 мг/мл по 5 мл у флаконах, серії 140319, виробництва ТОВ фірми "Новофарм-Біосинтез", Україна;

, розчин для ін'єкцій 10 мг/мл по 5 мл у флаконах, серії 140319, виробництва ТОВ фірми "Новофарм-Біосинтез", Україна; Дипрофол , емульсія для ін'єкцій 2% по 50 мл у флаконі; серії 18000241, виробництва ВАТ "Фармак", Україна;

, емульсія для ін'єкцій 2% по 50 мл у флаконі; серії 18000241, виробництва ВАТ "Фармак", Україна; Фентаніл , розчин для ін'єкцій, 0,05 мг/мл, по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері в коробці з картону, серії 03990919, виробництва ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна;

, розчин для ін'єкцій, 0,05 мг/мл, по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері в коробці з картону, серії 03990919, виробництва ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна; Фентаніл Калцекс , розчин для ін`єкцій, 0,05 мг/мл по 2 мл в ампулі; серії 28610417, виробництва: всі стадії виробничого процесу, крім випуску серії: "ХБМ Фармас.р.о.", Словаччина виробник, який відповідає за контроль серії/випробування: АТ "Гріндекс", Латвія виробник, який відповідає за випуск серії: АТ "Калцекс", Латвія;

, розчин для ін`єкцій, 0,05 мг/мл по 2 мл в ампулі; серії 28610417, виробництва: всі стадії виробничого процесу, крім випуску серії: "ХБМ Фармас.р.о.", Словаччина виробник, який відповідає за контроль серії/випробування: АТ "Гріндекс", Латвія виробник, який відповідає за випуск серії: АТ "Калцекс", Латвія; Сибазон , розчин для ін’єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі, серії 03880919, виробництва ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна;

, розчин для ін’єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі, серії 03880919, виробництва ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна; Дитилін-Дарниця , розчин для ін'єкцій 20 мг/мл по 5 мл в ампулі, серії cw40919, виробництва ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна;

, розчин для ін'єкцій 20 мг/мл по 5 мл в ампулі, серії cw40919, виробництва ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна; Дитилін-Біолік , розчин для ін'єкцій 20 мг/мл по 5 мл в ампулі у пачці, серії 106009/19, виробництва ВАТ "Фармстандарт-Біолік", Україна;

, розчин для ін'єкцій 20 мг/мл по 5 мл в ампулі у пачці, серії 106009/19, виробництва ВАТ "Фармстандарт-Біолік", Україна; Атракуриум-Ново , розчин для ін'єкцій 10 мг/мл, серії 220619, виробництва ТОВ фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна;

, розчин для ін'єкцій 10 мг/мл, серії 220619, виробництва ТОВ фірма "Новофарм-Біосинтез", Україна; Атропін-Дарниця, розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл по 1 мл в ампулі; серії AD30918, виробництва ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", Україна

Фото: скрін moz.gov.ua

Зараз в лабораторіях проводять аналіз архівних зразків виробника лікарських засобів Дипрофол та зразків, вилучених у лікарні Кам'янського.

Додамо, що після трагедії в Кам'янському поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за статтею про неналежне виконання медичними працівниками своїх обов'язків.