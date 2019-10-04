Багато підробок і погана якість: в Україні заборонили одразу три препарати

В Україні заборонили три популярних препарати (Колаж РБК-Україна)

Під заборону потрапили три препарати, які користувалися популярністю

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила відразу три популярних препарата. Основна причина – низька якість продукції, а також було виявлено багато підробок.

Під заборону потрапив антисептик "Септил плюс", виробництва ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", розчин 96% 100 мл у флаконі. Серія забороненого продукту - №80615. У цього препарату виявлені серйозні проблеми з якістю.

Також під заборону потрапив розчин для ін'єкцій о "Цереброкурин", який використовували в терапії для лікування захворювань, пов'язаних з мозком. Для реалізації заборонений розчин, 2 мг/мл по 2 мл в ампулі, по 10 ампул у коробці з картону, виробництва ТОВ "НІР". Серія, яка потрапила під заборону - №460818. В аптеках виявлено велику кількість підробок цих ліків.

Крім того, в список Держлікслужби потрапив препарат "Алактин" – це таблетки, які допомагали знизити рівень пролактину. Даний медичний препарат повністю заборонили для реалізації в аптеках і використання. Під заборону потрапили таблетки дозуванням по 0,5 мг, по 2 таблетки у пляшці; по 1 пляшці в коробці чеського виробника "Тева Чех Індастріз с. р. о.". Серія забороненого препарату - №104080.

Всі ці препарати повинні бути вилучені з продажу і утилізовані відповідно до законодавства України.