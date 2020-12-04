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З нашим нехлюйством - майже неможливо: лікар різко висловилася про локдаун в Україні

П'ятниця 04 грудня 2020 20:09
З нашим нехлюйством - майже неможливо: лікар різко висловилася про локдаун в Україні
Карантин в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Локдаун в Україні з медичних міркувань бажано запровадити найближчим часом і на більш тривалий термін, ніж три тижні. Однак для економіки та добробуту громадян такі обмежувальні заходи стануть "смертельним пострілом".

Про це заявила лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна в ефірі каналу "Україна 24".

"Це дуже складне питання. Подивимося, чи будуть вводити напівзаходи, які приведуть до напівнаслідків, або будуть значно жорсткіші заходи", - сказала медик.

За її словами, посилення карантину в українських реаліях стане на практиці дуже складною організаційною роботою, особливо "в умовах нашого ставлення - нехлюйства та хаотичності.

"Це майже неможливо. І, на жаль, так воно і буде. Особливо це стосується приватних перевізників, маршруток і так далі", - зазначила Менжуліна.

Інфекціоніст висловилася щодо ініціативи не зупиняти громадський транспорт під час локдауну та наголосила, що в першу чергу транспортом користуються люди, яким необхідно дістатися до роботи. У тому числі лікарі, надзвичайні служби, і ті, хто не може працювати дистанційно.

"Роботодавці максимально повинні переводити співробітників на віддалений режим роботи. Неможливо зовсім заборонити людям працювати, адже їм потрібні гроші - і не тільки тому, що попереду свята. Те ж саме стосується людей похилого віку в громадському транспорті, потрібно визначати години, коли їм можна їхати", - сказала вона.

Менжуліна заявила, що святкові ярмарки в новорічний період забороняти немає резону, але важливо пускати туди відвідувачів дозовано і розмежовувати потоки, "щоб не було стовпотворіння біля діжки з глінтвейном і так далі".

Контролювати це повинна поліція чи муніципальна варта.

"Зараз працюють продуктові ярмарки, і не можна сказати, що це джерела інфекції. Відвідуваність у них середня, продавці та покупці користуються захистом", - сказала вона.

Раніше лікар назвав альтернативу локдауну в Україні та зазначив, що певні обмежувальні заходи на один рік потрібно перетерпіти.

Нагадаємо також, що нещодавно український лікар Євген Дубровський розкритикував карантин і здивував засобом від епідемії COVID-19.

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