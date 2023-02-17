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"Нашим бойцам очень нужна помощь": объявили срочный сбор на дроны и грелки

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Пятница 17 февраля 2023 19:11
"Нашим бойцам очень нужна помощь": объявили срочный сбор на дроны и грелки Бойцы на передовой нуждаются в срочной помощи (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Волонтеры объявили срочный сбор для закупки дронов и химических грелок для военных на передовой. Из-за низких температур воздуха бойцы получают обморожение в окопах.

О срочном сборе средств для помощи защитникам сообщила известная волонтер Наталья Юсупова на Facebook.

Срочный сбор на дроны и грелки

"На фронте продолжаются тяжелые и кровопролитные бои. Каждый день страшные известия о десятках погибших воинов и тяжелораненых. Нашим бойцам очень нужна наша помощь. Дроны, это самое важное, ждем поставку и надо еще выкупить 5 дронов Мавик 3 комбо - 575 тысяч гривен", - пишет волонтер.

Также Юсупова добавляет, что еще нужны рации Моторола, тепловизоры, прицелы, зарядные, химические грелки, потому что очень холодно.

"Очень прошу приобщаться к помощи. С понедельника оплатила 180 тысяч гривен за автомобиль. 4 рации Моторола - 111 тысяч гривен, прицел 39 682 гривен", - пишет волонтер.

&quot;Нашим бойцам очень нужна помощь&quot;: объявили срочный сбор на дроны и грелки

Фотоотчет по доставке волонтерской помощи нашим военным (фото: Facebook/Наталья Юсупова)

Также отмечает, что уже оплатила 130 единиц одежды для тяжело раненых, флисовые кофты и штаны на сумму 59 250 грн, 200 химических грелок и 100 тактических теплых перчаток на сумму 67 тыс. грн и тепловизор - 58 тыс. грн.

Посылки на фронт отправляют каждый день.

Реквизиты для помощи

Пайпал – pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390, Юсупова

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банке

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

&quot;Нашим бойцам очень нужна помощь&quot;: объявили срочный сбор на дроны и грелки Фотоотчет волонтерской помощи для военных (фото: Facebook/Наталія Юсупова)

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