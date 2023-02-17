"Нашим бойцам очень нужна помощь": объявили срочный сбор на дроны и грелки
Волонтеры объявили срочный сбор для закупки дронов и химических грелок для военных на передовой. Из-за низких температур воздуха бойцы получают обморожение в окопах.
О срочном сборе средств для помощи защитникам сообщила известная волонтер Наталья Юсупова на Facebook.
Срочный сбор на дроны и грелки
"На фронте продолжаются тяжелые и кровопролитные бои. Каждый день страшные известия о десятках погибших воинов и тяжелораненых. Нашим бойцам очень нужна наша помощь. Дроны, это самое важное, ждем поставку и надо еще выкупить 5 дронов Мавик 3 комбо - 575 тысяч гривен", - пишет волонтер.
Также Юсупова добавляет, что еще нужны рации Моторола, тепловизоры, прицелы, зарядные, химические грелки, потому что очень холодно.
"Очень прошу приобщаться к помощи. С понедельника оплатила 180 тысяч гривен за автомобиль. 4 рации Моторола - 111 тысяч гривен, прицел 39 682 гривен", - пишет волонтер.
Фотоотчет по доставке волонтерской помощи нашим военным (фото: Facebook/Наталья Юсупова)
Также отмечает, что уже оплатила 130 единиц одежды для тяжело раненых, флисовые кофты и штаны на сумму 59 250 грн, 200 химических грелок и 100 тактических теплых перчаток на сумму 67 тыс. грн и тепловизор - 58 тыс. грн.
Посылки на фронт отправляют каждый день.
Реквизиты для помощи
Пайпал – pp@nataliiayusupova.name
Приват - 5168752017223390, Юсупова
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253
Фотоотчет волонтерской помощи для военных (фото: Facebook/Наталія Юсупова)
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