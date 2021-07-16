Нашестя медуз на українських курортах: чим це небезпечно і коли море стане чистим

Як відзначають фахівці, в останні роки дійсно загострилася проблема з катастрофічним збільшенням медуз в Чорному та Азовському морях. І це особливо неприємно відбивається на стані прибережних територій і пляжів.

"Медузи в Азовському морі, представлені, в основному, двома видами - корнерот і аурелія, або вухата медуза. Влітку найбільшою чисельністю в прибережних водах медуза-корнерот, оскільки аурелія віддає перевагу більш прохолодній воді", - відзначили екологи.

Медузи шкодять не тільки людям

Як пояснили в Інституті, крім прямої шкоди здоров'ю людини через опіки мацаками (ці частини тіла медузи та навіть найдрібніші фрагменти залишаються небезпечними для людини навіть протягом деякого часу після загибелі тварини), і органічного забруднення водойми, медузи виступають ще потужними конкурентами цінних промислових риб, які, як і медузи, харчуються планктоном.

Медузи здатні навіть на пряме знищення дрібних личинок і ікри пелагічних риб.

"Будь-які тварини розмножуються тоді, коли з'являється або розширюється сприятлива для них екологічна ніша, але ось масове сусідство медуз виявилося досить неприємною новиною для людини", - додали вчені.

Чому медуз багато в Азовському морі

Екологи вважають, що кількість медуз в Азовському морі збільшилася, бо їх більше стало в Чорному морі, а навесні медузи масово потрапляють через Керченську протоку. Ще одну роль відіграє наближеність солоності Азовського моря до солоності Чорного моря, досить теплі зими – це приваблює теплолюбних медуз і достатня кількість планктону для їх харчування.

Коли медузи зникнуть

А ось тут вчені дають невтішні прогнози - швидше за все людям доведеться змиритися з сусідством медуз, оскільки шукати способи перебороти природу досить складна справа. Можливо, медузи зникнуть самі по собі, коли закінчиться їх цикл експансії – так вже було, в кінці 1970-х років. У 1978 році в Азовському морі було зареєстровано близько 7 млрд медуз. А у 2018 році їх було всього 10 млн.

Єдиним способом захистити пляж від медуз екологи називають установку спеціальних бар'єрних систем в місцях громадського відпочинку. Це допоможе вберегти не тільки фізичне здоров'я людей, а й емоційне.

А медуз, які захопили наші моря, варто використовувати за прикладом Китаю – в кулінарії та народній медицині.