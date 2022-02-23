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Наша зірка "Вікінгів" Кетрін Винник підтримала Україну промовистими фото

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Київ, Середа 23 лютого 2022 10:28
Наша зірка "Вікінгів" Кетрін Винник підтримала Україну промовистими фото Колаж РБК-Україна: Кетрін Винник підтримала Україну
Автор: Світлана Мащенко

Кетрін Винник, канадська акторка і режисерка українського походження, зірка "Вікінгів" приєдналася до підтримки України у важкі часи наростання агресії з боку РФ.

Про це зірка написала в Instagram.

"Stand by Ukraine", - написала вона і запостила яскравий знімок.

На ньому дівчина позує в Києві, який відвідала влітку під час святкування 30-річчя Незалежності.

Наша зірка &quot;Вікінгів&quot; Кетрін Винник підтримала Україну промовистими фото

Кетрін долучилася до підтримки батьківщини її пращурів ще кілька тижнів тому, показавши знімки на тлі Батьківщини-матері з центру столиці.

Наша зірка &quot;Вікінгів&quot; Кетрін Винник підтримала Україну промовистими фотоНаша зірка &quot;Вікінгів&quot; Кетрін Винник підтримала Україну промовистими фото

Фото: Кетрін Винник підтримала українців (instagram.com/katherynwinnick)

Світові зірки долучилися до Кетрін

Під постом Кетрін інші знаменитості також висловили підтримку Україні.

Зокрема, відомий ірландський актор і лідер гурту Hail The Ghost Кіран О'рейлі написав, що наша країна - "мирна суверенна незалежна держава".

Також висловив підтримку українцям французький актор, зірка фільмів "Останній із Могікан" і "Беовульф" Себастьян Роше.

А б'юті-блогерка і автор журналу W Magazine Мар'ям Ліберман відзначила, звертаючись до Кетрін: "приємно бачити, як ти шануєш батьківщину".

Чим нам найбільше відома Кетрін Винник

Кетрін Винник (або Катерина Анна Винницька) прославилася ролями Ганни Берлі (телесеріал "Кістки"), а також Лаґерти ("Вікінги").

Батьки Кетрін є нащадками вихідців з України, обоє народилися в Німеччині, куди в 1940-ві роки їхні родини втекли від радянської влади. Незабаром перебралися до Канади. Батьки матері Кетрін, Лесі, народилися в Галичині: бабуся - на Львівщині, а дідусь - на Тернопільщині.

Предки батька Кетрін, Романа, походять зі Старого Самбора і Борислава. Дід Володимир Винницький зголосився до лав Січових Стрільців у 16-річному віці (приписав собі 2 роки, щоб записатися до війська).

Своє ставлення до російської військової агресії Кетрін Винник висловила чітко ще в 2015 році.

"Я думаю, що Україна переживає дуже важливі часи. Дуже важливо, що українці тримаються одне одного, борючись за свободу та демократичні цінності. Сильно вболіваю за і підтримую її прагнення. Вірю, що це все зробить Україну сильнішою, і все завершиться тріумфом", - з інтерв'ю 2015 року.

Раніше ми писали, що психіатри прийшли забирати російського депутата прямо під час засідання.

Також посольство США потроллило Володимира Путіна після його заявок на засіданні Радбезу 21 лютого.

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