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Психіатри прийшли забирати російського депутата прямо під час засідання (відео)

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Росія, Середа 23 лютого 2022 09:50
Психіатри прийшли забирати російського депутата прямо під час засідання (відео) Скріншот відео: психіатри прийшли за російським депутатом на засідання
Автор: Світлана Мащенко

Під час засідання райради Коливанського району в Новосибірській області група психіатрів прийшла, щоб госпіталізувати одного з народних обранців.

Про це пише Pdmnews.

Цікаво, що політика на ім'я Віктор Коваленко намагалися госпіталізувати під загальний сміх його колег, а сам він погрожував медикам судом.

Одна з версій того, що відбувається, що на депутата психіатрів викликала його дружина, нібито через неадекватну поведінку благовірного.

За іншою версією, це могло бути "підставою" і свого роду "жартом". Сам же винуватець того, що відбувається, говорить, що йому було зовсім не до сміху.

"Розіграшем це не назвеш. Достовірно невідомо, чи є дані люди медиками. Прецедент неабиякий. Все могло закінчитися дуже погано. Віктор Петрович у віці. Він був сильно схвильований, його тріпотіло три дні", - прокоментував колега депутата.

Але це ще не все...

Як з'ясувалося, сталося це напередодні дня народження Віктора Коваленка. Але подарунок він, на жаль, не "зацінив".

Віктор Петрович написав звернення до органів.

"Сьогодні вони заходять в пов'язках, а завтра вони з бомбою зайдуть. Людей треба реально судити і терміни їм давати за такі справи", - додав колега депутата.

У свою чергу дружина Коваленко спростувала виклик психбригади, вона зазначила, що підпис на заяві не її.

Дивіться нижче на відео всю абсурдність того, що відбувається.

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