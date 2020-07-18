Населення планети скоротиться майже наполовину: вчені зробили сумну заяву

Чисельність населення планети скоротиться в найближчі десятиліття майже на 50%. Це призведе до революції цивілізації та глибоких змін у всьому світі та способах життя людей.

На цей момент населення світу становить близько 7,8 мільярда людей. Населення планети буде в найближчі роки зростатиме і до 2064 року досягне свого піку – близько 9,7 мільярда людей. Після цього чисельність почне скорочуватися і до 2100 року у світі залишиться 8,8 мільярда людей. Про це пише ТСН з посиланням на дослідження IFL Science.

23 країни світу втратять майже 50% свого населення. Скорочення кількості жителів чекає Японію, Таїланд, Італію, Іспанію, Португалію, Південну Корею та інші країни, де спостерігається низький рівень народжуваності та високий рівень старіння населення. За прогнозом фахівців навіть у Китаї кількість населення до 2100 року скоротиться з 1,4 мільярда людей до 732 мільйонів.

У деяких частинах світу кількість населення, попри на загальну тенденцію скорочення, буде збільшуватися. Зокрема, очікується приріст населення в Північній Африці, на Близькому Сході, в країнах Африки та на південь від Сахари.

Як відзначають вчені з Інституту показників і оцінки здоров'я при Медичній школі Університету Вашингтона, вплинуть на таку зміну чисельності населення такі фактори:

Висока смертність

Низька народжуваність

Глобальна міграція

Війни

Стихійні лиха

Зміни клімату

Серед додаткових чинників дослідники вказали загальну тенденцію до зниження народжуваності, до якої призвело підвищення рівня освіти жінок і доступ до контрацепції. Всі ці зміни можуть призвести до глобальних змін у політиці країн, через те, що буде різко знижуватися кількість дорослих людей працездатного віку.

"21 століття побачить революцію в історії нашої людської цивілізації. Африка та арабський світ визначатимуть наше майбутнє, в той час як Європа й Азія послаблять свій вплив. До кінця століття світ стане багатополярним, і домінантними державами будуть Індія, Нігерія, Китай і США. Це буде дійсно новий світ, до якого ми повинні готуватися сьогодні", - висловив думки доктор Річард Хортон.

В результатах дослідження вчені відзначили, що світу доведеться змінити погляди щодо міграції. Країнам доведеться вибирати більш ліберальну та імміграційну політику, щоб утримати чисельність населення і не допустити економічного спаду.

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