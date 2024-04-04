NASA запустило прямую видеотрансляцию с камер МКС: как увидеть Землю из космоса онлайн

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства - NASA - предлагает смотреть прямую видеотрансляцию с камер Международной космической станции (МКС). Этот стрим позволяет наблюдать за Землей из космоса онлайн.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о такой инициативе и где именно можно найти видеотрансляцию.
При подготовке материала были использованы следующие источники: spotthestation.nasa.gov, tumblr.com, YouTube-каналы NASA и Space Videos.
Международная космическая станция, работающая на постоянной основе с 2000 года, вращается вокруг Земли на высоте около 425 км над поверхностью.
Вид с нее в реальном времени транслируется благодаря внешним камерам и современным технологиям.
В NASA уточняют - "если камера... недоступна из-за эксплуатационных соображений в течение длительного периода времени, будет отображаться непрерывный цикл записанных видов Земли с надписью "Ранее записанные".
Кроме того, когда МКС входит в 45-минутный "ночной период" - кадры вживую тоже недоступны. В эти промежутки времени зрителям также показывается записанный материал.
Наблюдать за планетой Земля из космоса в реальном времени можно с помощью видеотрансляций, доступных на официальном YouTube-канале Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Кроме того, подобную видеотрансляцию предлагает специализированный YouTube канал Space Videos. Здесь есть даже большее количество информации - указываются текущие координаты МКС, точные дата и время, а также локации, над которыми пролетает космическая станция.
Напомним, ранее мы рассказывали, что NASA ищет астронавтов для обучения и высадки на Марс и предлагает зарплату в 152 тысяч долларов.
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