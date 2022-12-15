NASA отреагировало на скандал с украинским писателем: стало известно, работал ли Дорж Бату в космическом бюро

Суть скандала с Доржем Бату

Недавно разразился скандал вокруг украинского писателя Доржа Бату (настоящее имя Андрей Васильев). Журналист Виктор Трегубов обвинил его в создании фейковой биографии. Как будто тот никогда не работал в NASA. Хотя сам писатель неоднократно заявлял, что с 2013 года являлся сотрудником этого американского агентства. Однако в последние годы работает над секретным проектом в космической сфере.

Сам Трегубов не подтвердил свои обвинения официальными документами. Бату в ответ написал оправдательный пост в Facebook, однако также не предоставил никаких фактов, которые бы прояснили этот вопрос.

"Издательство Старого Льва", публиковавшее книги Доржа, не получив четкого ответа на подтверждение работы в NASA, расторгло контракт с писателем.

Популярность Бату базировалась собственно на интересе к его профессии. Художник описывал "свою работу в NASA", выдавая это за инсайдерскую информацию. Такая литературная мистификация не была бы катастрофической, если бы писателя не начали приглашать украинские журналисты для комментариев по поводу запуска российских ракет.

Какой официальный ответ NASA

Журналисты BBC News Украина официально обратились в космическое бюро относительно того, работал ли у них Дорж Бату.

На вопрос корреспондента, правда ли то, что Андрей Васильев/Дорж Бату, как он неоднократно говорил, работал оператором коррекции траектории в Управлении по аэронавтике и исследовании космического пространства США, представитель агентства Шерил Уорнер ответила: "Он не работал на NASA. Наша заявление - это информация, которую я должна предоставить".

Дорж Бату часто появлялся на публике в одежде с эмблемой NASA (фото: facebook)

Однако в агентстве заявили, что Васильев все-таки имел отношение к деятельности NASA.

"Андрей Васильев работал с подрядчиком NASA в 2013-2016 годах, но сейчас не связан с агентством. Его взгляды не отражают официальные взгляды NASA или правительства Соединенных Штатов", - ответили в бюро по запросу.

Сам писатель в интервью "Украинской правде" 2018 года рассказывал о работе в NASA "в настоящее время".

Бату утверждал, что в 2013 году попал на должность лаборанта на производство, производящее детали и узлы для космических аппаратов. А через три года перешел на инженерную должность финального инспектора, по его словам.

"Отношение Васильева к подрядчику NASA касается периода 2013-2016 годов, когда он работал на рядовой неквалифицированной специальности в предприятии, производившем узлы к аппаратам NASA. То есть с таким же успехом каждый второй советский заводчанин может утверждать, что работал в ракетно-космической отрасли", - прокомментировал Виктор Трегубов заявление бюро.

Сам писатель пока никак не отреагировал на ответ NASA.