NASA показывает, как повысился уровень воды за 30 лет: впечатляющее видео

Они использовали визуальную метафору погруженного окна-иллюминатора, чтобы наблюдать, насколько поднялся уровень океана с 1993 по 2022 год.

Ученые NASA показали видео, где наглядно показано, как увеличивается уровень воды в Мировом океане с каждым годом.

О том, как поднялся уровень воды и чем это грозит - читайте в материале Styler.

Насколько повысился уровень воды

Согласно данным ученых, за эти почти три десятилетия уровень океана поднялся более чем на девять сантиметров. Все это, конечно, потому, что планета нагревается и полярный лед тает.

Синяя отметка на линейке показывает точные измерения данных встроенного мультимиссионного океанского высотомера для исследования климата.

Следует заметить, что уровень анимированной воды меняется, руководствуясь плавающим средним значением данных за 60 дней.

Какие могут быть последствия

В NASA уже предполагают, что таяние ледникового покрова Гренландии повысит уровень моря во всем мире.

Но ученые предупредили, что в этом году они "недооценили влияние на 200%" .

Ученые предупреждают, что таяние антарктического льда ускоряется, и если весь лед Антарктиды растает, глобальный уровень воды в Мировом океане поднимется примерно на 61 метр.