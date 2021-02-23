NASA показало захоплююче відео приземлення марсохода на "червону планету"

Кадри на цьому відео були зняті декількома камерами марсохода. Всього на ньому встановлено 23 камери. Тривалість посадка марсохода становила 7 хвилин. Цей час у NASA називають "сімома хвилинами жаху".

За цей час марсохід увійшов в атмосферу Марса, загальмував падіння, випустив парашут, вибрав місце приземлення, і сів на поверхню планети.

Крім того, на марсоході встановлені два мікрофони. Вони повинні допомогти почути, як звучить Марс. При цьому звук Марса вже записаний і доступний для прослуховування.

Наукова програма марсохода розрахована мінімум на два земних роки, але надалі її можуть продовжити. Таким чином вчені хочуть вивчати геологію і клімат Марса, його еволюцію. Також марсохід буде шукати сліди стародавнього життя.