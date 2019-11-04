NASA показало, як виглядає незвичайна пустеля в Україні з космосу (фото)

Олешківські піски в Україні потрапили на фото NASA. Супутник Landsat 8 зняв розташований в 30 км від Херсона унікальний піщаний масив з космосу.

"На північ від Чорного моря ландшафт південної України рясніє привабливими рельєфами. Багато хто задається питанням: що це? Приблизно в 65 кілометрах на північний захід від барвистих лагун Сиваша, ліси різко переходять у піски. Цей овальний регіон на фото, відомий як Олешківські піски, є найбільшою піщаною ареною в Україні і другою за величиною в Європі (площа масиву перевищує 1620 кв. км - ред.)", - йдеться на сайті Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору.

Олешківські піски на знімку NASA (фото: earthobservatory.nasa.gov)

Повідомляється, що фотографії були зроблені 15 червня 2019 року. З космосу ця українська міні-пустеля виглядає, як яйце пісочного кольору.

"Піски складаються із безмежних барханів висотою близько 5 м. Щоб спробувати запобігти "вторгненню" дюн в населені і сільськогосподарські райони, навколо піщаних просторів були посаджені густі зарості сосен. Тим не менш, аналіз знімків Landsat останніх 30 років показав, що пісок "мігрував" в лісові райони, особливо на північно-східних і південно-західних схилах пустелі", - пише сайт.

Олешківські піски на знімку NASA (фото: earthobservatory.nasa.gov)

Додамо, що влітку пісок у пустелі під Херсоном нагрівається до 75 градусів за Цельсієм, тому там можна побачити лише рідкісні рослини.