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NASA показало впечатляющее видео о путешествии в черную дыру

NASA показало поразительное видео (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

NASA опубликовало интересное видео, предлагающее гипотетический взгляд на путешествие камеры в спираль черной дыры.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на NASA Goddard.

Что показано на видео

Путешествие в сингулярность начинается с постепенного приближения к черной дыре. Перегретые газы постепенно сливаются в большой аккреционный диск, в то время как начинают сверкать первые силуэты фотонного кольца. Слои искаженных изображений украшают фотонное кольцо, создавая сюрреалистический пейзаж космоса, сплетенный с гравитационным увлечением черной дыры.

По мере приближения камеры ткань пространства и времени начинает искривляться, достигая точки горизонта событий. Здесь законы физики окончательно "ломаются".

Путешествие начинается с экспоненциальным ускорением, пересекая аккреционный диск, фотонное кольцо и горизонт событий в парадоксальном размытии.

Создание демонстрации происходило в течение пяти дней. Однако для реализации этой работы на обычном ноутбуке понадобилось бы более десятилетий непрерывных вычислений и рендеринга.

Что такое черная дыра

Черная дыра - это область космоса, где гравитация настолько сильна, что даже свет не может "убежать" оттуда. Это возникает в результате коллапса массивной звезды или другого объекта в результате гравитационного сворачивания, когда большое количество материи сосредотачивается в одной точке.

Черные дыры имеют несколько характеристик, делающих их особенными. Одно из важнейших - это горизонт событий, в пределах которого события уже не могут повлиять на внешний наблюдатель. Другая важная черта - это сингулярность, где материя сжимается до чрезвычайной густоты и объект меняется в неосязаемое точечное образование.

Черные дыры играют ключевую роль в изучении космоса, они являются источником большого количества интересных явлений, таких как излучение Гавкинга и аккреционные диски, остаются предметом активного исследования теоретиков и астрофизиков.

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NASA